Kilus kyšininkavimo skandalui, Trumpas paprašė ambasadorės Graikijoje atsistatydinti

„Paprašėme ambasadorės Guilfoyle atsistatydinti“, – savo pirmojoje spaudos konferencijoje Baltuosiuose rūmuose žurnalistams sakė naujoji D. Trumpo spaudos sekretorė Katie Zacharia.
Apie tai paskelbta praėjus dienai po to, kai D. Trumpas pripažino, kad svarsto galimybę atleisti buvusią „Fox News“ laidų vedėją ir buvusią savo vyriausio sūnaus Donaldo Trumpo jaunesniojo sužadėtinę K. Guilfoyle.
„Na, mes tai svarstome. Nesame patenkinti“, – pirmadienį žurnalistams teigė D. Trumpas, paklaustas apie jos ateitį.
K. Guilfoyle susilaukė dėmesio po virtinės „The Wall Street Journal“ pranešimų apie jos finansinius sandorius ir ryšius su turtingais verslininkais.
Laikraštis pranešė, kad prieš pat jos kandidatūros patvirtinimo klausymus Senate 2025 m. liepą K. Guilfoyle paprašė įtakingo D. Trumpo rėmėjo Erico Deterso padengti 100 tūkst. JAV dolerių (apie 89 tūkst. eurų) asmeninę kredito kortelės skolą.
„Brangusis, prašau, man reikia, kad šiandien tai dėl manęs padarytum“, – žinutėje E. Detersui, prie kurios buvo pridėti nurodymai, kaip atlikti mokėjimą jos kredito kortelę išdavusiai bendrovei, rašė ji, pranešė „The Wall Street Journal“, kuris paskelbė susirašinėjimo ekrano kopijas.
E. Detersas atsisakė atlikti mokėjimą ir laikraščiui sakė, kad dėl to būtų iširusi jo santuoka.
K. Guilfoyle advokatas užginčijo šių žinučių autentiškumą ir paneigė, kad ji padarė kokių nors pažeidimų.
Prabangios kelionės
„The Wall Street Journal“ taip pat pranešė, kad K. Guilfoyle gyrėsi prabangiomis kelionėmis ir viešnagėmis viešbučiuose, už kurias sumokėjo turtingi Graikijos verslininkai. Laikraštis rėmėsi šimtais žinučių, elektroninių laiškų ir kitų dokumentų, įskaitant pokalbių įrašus.
Pasak laikraščio, K. Guilfoyle į Pasaulio ekonomikos forumą Davose, Šveicarijoje, skrido privačiu lėktuvu kartu su Graikijos statybų bendrovės „Aktor Group“ generaliniu direktoriumi Alexandru Exarchou.
K. Guilfoyle taip pat praleido Kalėdas prašmatniame Šveicarijos slidinėjimo kurorte Gštade kartu su Graikijos laivybos magnatu Nikolu Tsakosu. Keliaudama su juo ji taip pat apsistojo prabangiame Paryžiaus viešbutyje, o išlaidas padengė N. Tsakosas, skelbė „The Wall Street Journal“.
Remiantis JAV žiniasklaidos pranešimais, Valstybės departamento generalinis inspektorius tiria, ar K. Guilfoyle gavo nederamų dovanų.
Ši informacija buvo paviešinta tuo metu, kai valstybės sekretorius Marco Rubio praėjusią savaitę lankėsi Europoje, įskaitant Atėnus, kur atsisakė komentuoti šiuos kaltinimus.
K. Guilfoyle, kuri yra žinoma D. Trumpo judėjimo „Padarykime Ameriką vėl didžią“ veikėja, ambasadore buvo paskirta po to, kai nutrūko jos sužadėtuvės su D. Trumpu jaunesniuoju.
Buvusi prokurorė ir televizijos komentatorė anksčiau buvo ištekėjusi už Kalifornijos gubernatoriaus demokrato Gavino Newsomo.
Kol kas neaišku, ar K. Guilfoyle sutiko atsistatydinti po Baltųjų rūmų prašymo.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.