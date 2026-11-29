I. Ruginienės namuose apsilankė laidos „Be Tabu“ komanda.
Kraustynės iš Turniškių Ruginiams neprailgo, tačiau ministrė prisipažino – tam tikrų augalų palikti likimo valiai ji tiesiog negalėjo. Į Grigiškes kartu su šeima iškeliavo premjerės sodinti pomidorų daigai.
„Pomidorus aš persikėliau, nes čia, kai mes persikėlėme iš Turniškių, tai buvo tuščias šiltnamis, aš nieko nepasidariau, tokių greitų planų nebuvo. Tai persikėlėme, ir dar, žinokite, paskutinius pomidorus visai neseniai suvalgėme, tai visai gerai prigijo“, – džiaugėsi I. Ruginienė.
Prezidentui paliko savo augintus agurkus
Tačiau agurkų likimas Turniškėse susiklostė dar įdomiau. Paaiškėjo, kad jais mėgavosi pats valstybės vadovas Valdas Adamkus.
„Agurkų jau neperkėliau, nes jų praktiškai persodinti negali – jie numirtų. Tai aš juos palikau, pasakiau ten vietiniams darbuotojams ir apsaugai, kad jie tik laistytų, prižiūrėtų ir, jeigu nori, tegul valgo. Tai taip ir buvo, visi valgė. Girdėjau, kad Prezidentas Valdas Adamkus valgė mano agurkus, tai man labai, labai malonu“, – pasakojo I. Ruginienė.
O grįžusi į senus namus Grigiškėse, kurių remontas darytas jau senokai, I. Ruginienė su vyru nusprendė nešvaistyti pinigų ir darbus atlikti patys.
„Pasižiūrėjusi „YouTube“ kelis filmukus, ėmiausi to darbo. Gal kreivai, gal su tam tikromis duobėmis, gal ne taip, kaip profesionalai aišku padarytų, bet tai yra miela, tai yra mūsų rankų darbas. Būdavo tokių akimirkų, kad ir papykstame, nes ne viskas gaunasi ir sunku, juk neturėjome atostogų. Ateini po darbo – šiek tiek dažai, šiek tiek špakliuoji“, – kalbėjo ji.
Ingos Ruginienės namus ir kulinarinius sugebėjimus pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Laida „Be Tabu“ – nuo rugpjūčio 31 d., pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.
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