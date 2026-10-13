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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Po Maskvos teiginių apie priklausomybę nuo rusiškos energijos – Europos reakcija

2026-10-13 16:30 / šaltinis: ELTA
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2026-10-13 16:30
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Europos Sąjunga (ES) antradienį siekė sumenkinti savo priklausomybę nuo rusiško iškastinio kuro importo, Maskvai pasigyrus savo pardavimais po ginčo, kilusio dėl JAV sprendimo pirkti rusišką dyzeliną.

Europos Sąjunga (ES) antradienį siekė sumenkinti savo priklausomybę nuo rusiško iškastinio kuro importo, Maskvai pasigyrus savo pardavimais po ginčo, kilusio dėl JAV sprendimo pirkti rusišką dyzeliną.

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Pirmadienį Rusija pareiškė, kad nuo 2022 m. Europos šalims pardavė daugiau kaip 320 mlrd. JAV dolerių vertės angliavandenilių, nepaisant dėl karo Ukrainoje Maskvai taikomų sankcijų.

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Pateikė mažesnį skaičių

Europos Komisija pateikė mažesnį skaičių – 209 mlrd. JAV dolerių nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasarį – ir pabrėžė, kad 27 valstybių blokas siekia iki 2027 m. pabaigos visiškai nutraukti rusiškų dujų importą.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

„Mes orientuojamės į ilgalaikę perspektyvą, ir ši tendencija yra labai aiški“, – per spaudos konferenciją Briuselyje sakė Europos Komisijos atstovė Anna Kaisa Itkonen.

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Maskva atkreipė dėmesį į savo pardavimus Europai po kai kurių Europos šalių pareikštos kritikos dėl susitarimo, leidžiančio Jungtinėms Valstijoms importuoti rusišką dyzeliną.

Ši kritika nebuvo palankiai sutikta Vašingtone, nes JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija siekia sumažinti sparčiai kylančias degalų kainas prieš lapkritį vyksiančius svarbius vidurio kadencijos rinkimus.

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JAV apkaltino Europą veidmainyste

JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas sekmadienį apkaltino Europos šalis veidmainyste.

Europos Sąjunga nuo 2022 m. ėmėsi veiksmų, kad sumažintų ilgalaikę priklausomybę nuo dujotiekiais tiekiamų rusiškų dujų ir apribotų Maskvos išteklius karui finansuoti.

Europos Komisijos atstovė A. K. Itkonen pabrėžė, kad bendras rusiškų dujų importas, 2021 m. sudaręs 45 proc. viso importo, sumažėjo iki 12 procentų.

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Tačiau ES vis dažniau naudoja suskystintas gamtines dujas (SGD), vežamas jūra, iškraunamas uostuose ir tiekiamas į Europos tinklą.

Po Jungtinių Valstijų, tiekiančių apie 60 proc. ES importuojamų SGD, Rusija tebėra antra pagal dydį SGD tiekėja blokui. 2026 m. SGD iš Rusijos sudarė apie 17 proc. importo.

Kelios ES šalys, neturinčios prieigos prie jūros, įskaitant Slovakiją ir Vengriją, naudojasi išimtimis, leidžiančiomis joms pirkti vamzdynais tiekiamą rusišką naftą.

Švedijos užsienio reikalų ministrė Maria Malmer Stenergard atkreipė dėmesį į Rusijos pateiktą skaičių ir apgailestavo, kad ši suma viršija 218,7 mlrd. eurų (244 mlrd. JAV dolerių) vertės paramą, bloko suteiktą Ukrainai nuo karo pradžios.

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