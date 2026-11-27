Šiandien mergaitė kalba sakiniais, važinėja elektriniu vežimėliu, lanko darželį ir nuolat stebina artimuosius naujais pasiekimais. Tačiau iki to teko nueiti ilgą ir labai sudėtingą kelią, kuris tęsiasi iki šiol – o kad jis būtų lengvesnis, galime prisidėti visi.
Mama nujautė, kad kažkas negerai
Mama su šypsena veide sako, kad Radvilė buvo labai lauktas ir planuotas vaikas. Vis dėlto antrasis nėštumas Donatai nė iš tolo nepriminė pirmojo. Jeigu laukdamasi vyresniosios dukros ji jautėsi puikiai ir dirbo iki pat gimdymo, tai besilaukiant Radvilės didelė dalis laiko prabėgo ligoninėse.
Dar nėštumo metu genetiniai tyrimai parodė, kad dukra paveldėjo hipofosfateminį rachitą – retą genetinę ligą, kuria serga ir pati Donata. Tačiau ši žinia moters neišgąsdino.
„Žinojau, kad su tuo tikrai galima gyventi, žinojau, kad ta liga yra gydoma, kad ji jau yra nustatyta seniai, ištirta, dėl to aš buvau rami“, – pasakoja ji.
Kur kas labiau ramybės nedavė kitas dalykas – Radvilei dar būnant pilve beveik nesijautė jos judesių, atrodė, kad jų visai nėra.
Gydytojai nuolat kartojo, kad viskas gerai, judesių ji nejaučia dėl didelio vaisiaus vandenų kiekio, tačiau mamos nuojauta jau tada kuždėjo, kad kažkas ne taip, Donata tarsi jau nujautė.
Todėl, kai po gimimo paaiškėjo, kad dukra turi sveikatos problemų, tai nebuvo šokas – veikiau patvirtinimas, kad nuojauta jos neapgavo.
„Aš jau turėjau tokį įtarimą, kad kažkas gali būti ne taip, nes aš jos nejaučiau“, – pripažįsta mama.
Vos gimusios dukros balsas priminė mažo kačiuko verkimą
Radvilė pasaulį išvydo Cezario pjūvio pagalba. Mama laukė akimirkos, kai galės pirmą kartą priglausti dukrą prie krūtinės, tačiau viskas pakrypo visai kitaip, nei įsivaizdavo:
„Jau mane buvo paruošę, kad Radvilytę paguldytų ant krūtinės, bet kilo šurmulys operacinėje ir aš girdžiu Radvilės balsą, bet jis buvo labai menkas, atrodo, kaip kačiukas kad verktų, ir tada tiktai greitai pasakė, kad reikalinga gaivinimo komanda ir aš Radvilę tik tiek ir mačiau.“
Donata ką tik gimusią dukrą pamatė tik greitai išvežamą iš operacinės į inkubatorių. Naujagimei buvo sunku kvėpuoti. Ji buvo skubiai išvežta į reanimaciją, intubuota ir prijungta prie įvairių kvėpavimo aparatų.
Tuo metu pati Donata po sudėtingo gimdymo 12 valandų praleido reanimacijoje ir negalėjo pamatyti savo dukrelės. Iki šiol mama dėkinga anesteziologui, kuris padarė pačią pirmą dukrelės nuotrauką ir vėliau ją atsiuntė su žinute, kad viskas bus gerai.
„Tai buvo praktiškai vieninteliai žodžiai iki tų trijų mėnesių, kol mes išėjom iš ligoninės, kad jums viskas bus gerai, nes daugiau mes tokių prognozių nebegirdėjome, kadangi Radvilei buvo sunku kvėpuoti.
Ją išvežė į reanimaciją, intubavo, paskui pakeitė kitomis kvėpavimo priemonėmis ir kai mes klausėm gydytojų, kas yra, sakė – labai silpni raumenys. O kas tie silpni raumenys? Mes tuo metu nežinojom“, – prisimena mama.
Nors tvyrojo daug nežinios ir klausimų buvo daugiau nei atsakymų, Donata blogų minčių neprisileido ir nuo pat momento, kai buvo atskirtos, mintimis kalbėjosi su dukra.
„Aš jai sakiau, kad tu nusileidai žvaigždute ir tu būsi mano žvaigždutė ir aš labai prašiau Radvilės, kad tu tiktai kvėpuok, tiktai gyvenk. Ir ji vaikas tikrai labai norėjo gyventi“, – sako ji.
Ji puikiai prisimena pirmąjį susitikimą su dukrele reanimacijoje – kaip ją paglostė, nuvežė pienelio, padainavo dainelę. „Ir taip prasidėjo mūsų kelionė“, – prideda mama.
Pirmieji mėnesiai buvo kupini nežinomybės. Radvilė dienas leido reanimacijoje, vėliau buvo perkelta į mažesnio intensyvumo skyrių, galiausiai buvo perkelta į palatą, kur ją slaugė mama. Situaciją apsunkino ir tai, kad gimdymo metu mažylei lūžo kojytė:
„Sužinojome apie tai maždaug apie antrą–trečią parą jos gimimo ir ji visą mėnesį prabuvo įtvare. Ją buvo labai sunku paimti, jai labai skaudėjo ir pirmą kartą išsimaudė tiktai tada, po mėnesio, kada mes tą įtvarą jai nuėmėme.“
Iššūkiai – nuo pirmųjų gyvenimo dienų
Didžiausią nerimą kėlė tai, kad mergaitė ne tik pilve, bet ir gimusi beveik nejudėjo. Donata sako, kad Radvilė gulėjo kaip graži lėlytė, tačiau paėmus ant rankų sukrisdavo rankytės, kojytės – dukra buvo labai silpna:
„Įsivaizduokit – guli labai graži lėlytė, kuri nejuda. Tu ją paimi, o ten viskas minkšta minkšta, viskas sukrenta – rankytės, kojytės. Tas labai gąsdino, nes mes nežinojom, kodėl taip yra, gydytojai nežinojo, kodėl taip yra.“
Tėvai suprato, kad negali vien laukti atsakymų ir paaiškinimų, kodėl taip yra. Donata pradėjo ją masažuoti, mankštinti, nešioti – suprato, kad vien gulėti dukra negali. Didžiulių pastangų reikalavo net maitinimas.
„Aš pradėjau ją masažuoti, pradėjau ją nešioti, mankštinti. Aš ją turėdavau kelti – ji nenorėdavo valgyti visiškai. Kada tu neturi sveikatos, kai tu sergi, pavyzdžiui, ir po kokios savaitės laiko pagulėjęs lovoj tu nori atsikelti ir tau svaigsta galva, tau yra bloga – taip visą laiką buvo Radvilei, nes ji tiesiog nejudėjo, jai buvo silpna.
Bet aš ją keldavau kas tris valandas, aš ją maitindavau. Labai sunkiai iš pat pradžių, bet aš dėjau labai dideles pastangas ir Radvilė pradėjo valgyti iš buteliuko mano pienelį“, – pirmą reikšmingą pasiekimą prisiminė Donata.
Šis pasiekimas nustebino net gydytojus – jie atėję ir pamatę, kaip Radvilė valgo pati, pasakė nesitikėję, kad ji valgys. „Bet mes įrodėm, kad viskas yra įmanoma“, – šypteli Donata.
Vienintelė tokia pasaulyje
Kai mergaitė buvo maždaug septynių mėnesių, genetiniai tyrimai atskleidė itin retą diagnozę – titino miopatiją. Tačiau tuo metu paaiškėjo ir dar kai kas.
„Radvilė su tokiais pakitimais titino baltyme buvo pati pirmoji pasaulyje, nes tuo metu, kai darė genetinį tyrimą, nebuvo nė vieno kito atvejo aprašyta.
Jai dabar yra nustatyta titino miopatija, kurių yra šimtai ir nė viena neatitinka Radvilės“, – apie itin retą dukros diagnozę pasakojo mama.
Taigi Radvilė serga dviem retomis genetinėmis ligomis – hipofosfateminiu rachitu ir itin reta titino miopatijos forma.
Radvilės gydytoja, Santaros klinikų Pediatrijos centro vadovė profesorė Augustina Jankauskienė pasakoja, kad mergaitės atvejis medikams tapo tikru iššūkiu. Dar prieš gimimą buvo žinoma, kad ji paveldės iš mamos fosforo apykaitos sutrikimą, tačiau po gimimo paaiškėjo, kad vien tuo viskas nesibaigia.
„Mes daug skaitėm, daug bendravom, taip pat ir su savo užsienio kolegomis. Aš tkrai mėgstu klausti, mėgstu konsultuotis, ypač kai mes iš mažesnės šalies ir kartais galbūt neturime tokių galimybių tiek daug būti matę.
Radome dvi retas ligas: fosforo apykaitos sutrikimas ir dar įgimta reta raumenų liga, ne visai aiški, kuri labai trukdo mergaitės fizinį vystymąsi“, – sako profesorė.
Anot jos, genetinių pakitimų derinys buvo toks retas, kad net pasaulinė specialistų bendruomenė negalėjo pateikti aiškių atsakymų.
„Aš net būdama pasaulinėje vaikų nefrologų konferencijoje pristatinėjau Radvilės atvejį tikėdamasi iš kolegų savo sulaukti kokio tai patarimo, įžvalgų. Deja, tikrai atvejis toks retas – tiesiog visi paklausė, palinksėjo, bet nieko daugiau negalėjo pasakyti“, – prisimena gydytoja.
Dukrai kasdien kartojo tuos pačius žodžius
Vis dėlto Donata sako niekada nežiūrėjusi į dukrą kaip į diagnozių rinkinį: „Aš tiesiog žiūrėjau, kaip Radvilė tuo momentu jaučiasi ir mano tikslas buvo, kad Radvilė būtų kuo savarankiškesnė. Aš buvau susikoncentravusi ne į Radvilės diagnozę. <...>
Man vaikas nebuvo kaip diagnozė, man buvo Radvilė visas gyvenimas ir dabar yra Radvilė visas gyvenimas ir mano tikslas yra, kad ji būtų kuo savarankiškesnė.“
Gydytoja sako, kad būtent tėvų požiūris ir nusiteikimas tapo vienu svarbiausių Radvilės pažangos veiksnių – nors mergaitę visada lydėjo gydytojai, tėvų atsidavimas ir įsitraukimas į jos stiprėjimą parodė, kad rezultatai pasiekiami bendradarbiaujant.
„Dažniausiai progresas yra visų bendromis pastangomis. Ir čia noriu pasakyti, kad neužtenka vien gydytojų – čia tikrai su ja dirba daug gydytojų, daug kitų sveikatos priežiūros specialistų, bet taip pat labai puikus šeimos įsitraukimas, tas balansas. Ir taip pat galbūt tas tikėjimas, vykdymas, bendradarbiavimas“, – pabrėžia profesorė A. Jankauskienė.
Radvilė kasdienybėje nuo pirmųjų dienų susidurdavo su daugybe įvairių iššūkių, tačiau Donata kiekvieną dieną jai kartojo tuos pačius žodžius, tarsi mantrą.
„Kiekvieną dieną, kai ji gimė, aš jai kartojau, kad ji yra pati stipriausia mergytė pasaulyje, nepaisant to, kad jos raumenukai yra labai silpni. Bet ji iš tikrųjų kaip žmogus buvo be galo stipri, ji buvo be galo rami“, – kalbėjo Donata.
Ji šypsosi, kad nuolat dukrą „programavo“ – kad ji yra stipri, kad gali kvėpuoti, valgyti, judėti. Ir Radvilė atsakydavo savais pasiekimais. Ji jau sėdi, po truputį pradeda valgyti. Nors visa tai daro su pagalba, bet šie maži žingsneliai šeimai yra didelis pasiekimas.
Vėliau įvyko dar vienas lūžis. Radvilei pradėjus naudotis elektriniu vežimėliu, atsivėrė ir kalba: „Turbūt po kokios savaitės laiko jai atsivėrė visas žodynas, tiesiog pasipylė ne tik kad žodžiai – net sakiniai. Ir buvo tikrai labai nustebusi ir logopedė, nes, žinot, tu nežinai, kaip bus. Tu gali prognozuoti, mato, kad protingas vaikas, bet ar jai pavyks? Čia jau tik nuo Radvilės priklausė.“
Didelė pergalė buvo ir pirmą kartą išgirstas žodis „mama“ – kadangi „m“ raidę dukrelei ištarti buvo sunku, ji dažnai kartodavo „tėti“, bet žodžio „mama“ iš jos lūpų teko laukti, bet ir tai išsipildė – vieną dieną ji ėmė ir ištarė žodį „mama“.
Kiekviena sloga gali baigtis reanimacija
Šiandien didžiausias priešas šeimai yra ne diagnozės, o itin lengvai galinčios užpulti infekcijos. Net paprasta sloga Radvilei gali baigtis plaučių uždegimu ir ligoninėmis – to, kaip sako Donata, jie bijo labiausiai.
Mama su siaubu prisimena, kai Radvilė būdama septynių mėnesių susirgo sunkiu plaučių uždegimu. Tris savaites mažylė praleido reanimacijoje, buvo intubuota. Tąkart mama dukrai pasakė turbūt sunkiausius gyvenime žodžius:
„Aš pati mačiau, kaip jai viską skaudėjo ir kaip jai buvo blogai, ir pasakiau: „Radvilyte, mamytė kažkaip išgyvens, jeigu tu pasirinksi kitaip, jeigu tu pasirinksi išeiti“. Bet ji pasirinko gyventi.“
Tuo metu mergaitės būklė buvo tokia sunki, kad pati prof. A. Jankauskienė mamai pasiūlė pagalvoti apie krikštynas. Šeima nieko nelaukė – dar tą pačią dieną pakrikštijo Radvilę palatoje.
„Gydytoja užpirko Mišias už Radvilę ir ėjo melstis už ją, o aš nuėjau, kadangi klinikoje yra klebonas, ir paprašiau, ar mes galėtume Radvilę pakrikštyti – tą pačią dieną jis atėjo.
Krikštynose dalyvavau aš viena ir mes Radvilytę pakrikštijom. Žinokit, aš nežinau, kažkoks įvyko stebuklas, kad po tų krikštynų ji iš tikrųjų pradėjo stiprėti, tada prasidėjo jos pakilimas“, – prisimena mama.
Po šios ligos namuose atsirado visa būtina medicininė įranga: kosulio asistentas, deguonies koncentratorius, neinvazinės plaučių ventiliacijos aparatas. Kai ji suserga, kartais procedūros namuose užtrunka ir tris valandas, tačiau net po sunkiausių momentų į veidus grįžta šypsena ir džiaugsmas, kad gali būti namuose – nereikia vykti į ligoninę.
Gydytoja priduria, kad būtent infekcijos tokiems vaikams dažnai tampa didžiausiu iššūkiu.
„Lėtiniams ligoniams ir paprasta infekcija – truputį pakosčiu, truputį pasloguoju – gali būti rimtas žingsnis atgal sergant lėtine liga ir tuo metu tikrai labai pablogėja bendra būklė. Po to, laimei, vėl ji atsistato.
Tai nereiškia, kad žingsnis atgal ir sustingsta tame žingsnyje atgal, bet ir vėl reikia pastangų, kad vėl pasiektum tą, ką tarsi buvai pasiekęs. Tai, kitaip tariant, yra nuolatinis procesas. Nėra taip, kad pasiekiau ir dabar jau galiu atsipalaiduoti, nes tas bus. Čia reikia nuolat dirbti, kad tie dalykai būtų, todėl kiekvienas judesys yra labai, labai, labai svarbus“, – aiškina A. Jankauskienė.
Vis dėlto ji pastebi ir gerų ženklų. „Paskutiniais metais ryškiai sumažėjo infekcijų Radvilės situacijoje, nes anksčiau būdavo taip, kad mums vizitą susiplanuoti sunku: suplanuojam, viską ruošiamės, paskambina: mes jau atvažiavom į skubios pagalbos skyrių, dar pradėjo labiau dusti ir ypač, kai kuo mažesnė, kai dar būtent buvo silpni raumenys, kur reikėjo dar labiau pagalbos, kad ji galėtų kvėpuoti.
Dabar matom, kad gali be. Mes matom visąlaik kažkokį judėjimą į priekį, aš bent matau“, – sako gydytoja.
Didžiausia baimė – nežinomybė
Pasak Donatos, kasdienybėje sunkiausia yra ne diagnozės, o kasdien lydinti nežinomybė. Niekas negali pasakyti, kas laukia priešakyje, kada sunkus darbas duos rezultatus. Vis dėlto net maži pasiekimai tampa didžiausiais stebuklais.
„2023 metais mes buvome tik ligoninėse. 2024 metais jau galėjome nueiti iki savo gatvės galo, po to jau tarp 2024–2025-ųjų mes jau galėjome pasivaikščioti po savo rajoną, o jau šiais metais mes galėjom nuvažiuoti netgi iki jūros“, – pasidžiaugia mama.
Mama iki šiol prisimena ir pirmą Radvilės apsilankymą parduotuvėje. Mergaitė ne parodė į kokį nors žaislą ar paprašė ką nors nupirkti, o pasakė: „Mama, žiūrėk, kiaušiniai“.
„Atrodo, čia tokios smulkmenos, bet mums tai labai labai didelį džiaugsmą sukelia, ypatingai Radvilei, nes jos patirtys dar nėra didelės, ne taip kaip kitų vaikų, kurie nuo pat gimimo po platų pasaulį keliauja.
Radvilės pasaulis buvo daugiau namuose, nors mes irgi labai džiaugiamės, kad mes galime būti namuose po to, kai mes daug laiko, bent jau pirmus pusę metų, praktiškai tiktai ligoninėse praleidome. Mums buvimas namuose buvo stebuklų stebuklas“, – šypteli mama.
Darbo savaitė pilnesnė nei suaugusiojo
Visa tai, kuo šiandien gali džiaugtis šeima, pavyko pasiekti nuolatiniu ir atkakliu darbu. Ir dabar Radvilės dienotvarkė primena pilną darbo grafiką.
Ji po kelias valandas lanko darželį, keliauja ergoterapijos, kineziterapijos, logopedo užsiėmimus, masažus, vyksta į reabilitacijas. Mama juokauja, kad Radvilė dirba pilnu etatu – ir ne tik su specialistais.
Namuose taip pat viskas sukasi aplink judėjimą ir savarankiškumą. Ji sąmoningai stengiasi nepadaryti už dukrą to, ką ši gali išmokti atlikti pati. Pavyzdžiui, jei nukrenta žaislas, Donata neskuba jo paduoti – stengiasi, kad dukra kiek įmanoma daugiau darytų pati.
„Vieną kartą buvo taip, kad aš buvau virtuvėje, Radvilė guli ir girdžiu, kaip steni. Atsisuku – apsivertusi ir pasiėmusi“, – pasakodama apie dukros savarankiškus pasiekimus šypteli Donata.
Kai baigiasi užsiėmimai su specialistais, darbas tęsiasi namuose. Mama juokauja, kad jau galėtų atidaryti nuosavą kineziterapijos ir ergoterapijos kabinetą – namuose turi daug įrenginių, kad galėtų tęsti darbus palikus specialistų kabinetus.
Šiandien mergaitė naudojasi elektriniu vežimėliu, vaikštyne, specialiu dviračiu, stovyne ir kitomis pagalbinėmis priemonėmis. Jos suteikia tai, ko šeima labiausiai ir siekia – savarankiškumo.
Radvilės tėvus gydytoja apibūdina kaip itin atsidavusius ir įsijautusius, niekada nepraradusius tikėjimo, o labiausiai širdį šildo kai tėvų akyse mato, kiek daug džiaugsmo jiems suteikia dukrelė, nepaisant visų iššūkių ir nesibaigiančio darbo, kad ji stiprėtų. Profesorė neslepia, kad šiandien matydama Radvilę ji pati kartais nustemba, kiek daug mergaitei pavyko pasiekti.
„Čia vėl vaikų gydytojo yra džiaugsmas, kad, atrodo, tu turi trijų mėnesių labai labai sunkų vaiką ligonį ir atrodo, ar čia pasiseks ir kaip čia viskas bus, ir pamatai tą vaiką pusantrų metų amžiaus ir tiesiog pats, kaip gydytojas, nustembi, koks yra progresas“, – sako gydytoja.
Jos teigimu, kai kuriais atvejais net toks iš pirmo žvilgsnio paprastas veiksmas kaip mostelėti ranka tampa didžiuliu pasiekimu, suprantant, koks brangus yra kiekvienas judesys, net menkiausias.
Kiekvienas pasiekimas kainuoja
Paklausta apie ateitį, Donata nekalba nei apie stebuklus, nei apie neįmanomus tikslus. Jos svajonė visai paprasta:
„Mano svajonė, kad Radvilė būtų kuo savarankiškesnė, kad ji galėtų, pavyzdžiui, pati atsisėsti, kad ji kažkiek galėtų atsistoti, nes vaikščiojimas, žinot, toks dalykas – šiais laikais yra priemonės, tu gali prisitaikyti judėjimo priemones, bet kad ji būtų kuo savarankiškesnė: kad ji galėtų pati pavalgyti, kad ji galėtų, pavyzdžiui, ji į darželį dabar eina, bet kad ji galėtų eiti į paprastą mokyklą, kad ji būtų šios visuomenės narys, kad ji nebūtų atskirta nuo visų.“
Mama tiki, kad tai įmanoma: „Kai mes pirmą kartą pamatėm Radvilę, niekas nieko nesitikėjo, kad kažkas apskritai bus, o mama labai tikėjo. Aš ir sakiau Radvilei, kad tu gali, ir ji įrodinėja.“
Tuo tiki ir pati Radvilė. Šiandien ji dažnai pakartoja frazę, kurią nuo kūdikystės girdėjo iš mamos: „Aš esu labai stipri mergytė.“
Kad Radvilė galėtų stiprėti, šeima kas mėnesį skiria milžiniškas sumas terapijoms, specialistams ir papildomoms priemonėms.
Donata skaičiuoja, kad vien veikloms ir maisto papildams per mėnesį išleidžia apie 1,2–1,3 tūkst. eurų, su kitomis išlaidomis suma susideda iki maždaug 2 tūkst. eurų, tad per metus poreikiams reikia daugiau nei 15 tūkst. eurų.
„Čia yra būtinybė ir nežinau, kaip mes iki šiol dar išgyvenome, nes mes dvejus metus viską tiktai patys, niekieno neprašėm jokios pagalbos, visus įrenginius, viską įsigijom savo lėšomis, kol dar galėjom.
Kai Radvilei sukako trys metai, jau pasidarė sunku dėl to, kad tu išleidi visas savo santaupas, visus savo resursus išnaudoji“, – atvirai sako mama.
Širdis šildantis susitikimas
Tačiau šeima išdrįso kreiptis į „Išsipildymo akcijos“ komandą ir neabejingus žmones, kad šį kelią šeimai eiti būtų lengviau. O dar daugiau vilties šeimai suteikė įkvepiantis susitikimas su „Išsipildymo akcijos“ alumne Gabriele, kuri pati prieš dešimtmetį sulaukė žmonių pagalbos.
Mergina sako puikiai žinanti, ką reiškia augti turint negalią ir kiek daug gali pakeisti aplinkinių palaikymas, pagalba iš žmonių, kurie, išgirdę istoriją, priima sprendimą ištiesti pagalbos ranką.
„Kai esi mažas vaikas, tu gal labai sąmoningai nesuvoki to masto, visko, kas vyksta, bet dabar, kai pagalvoju, į pasąmonę tas jausmas atėjo, kad yra žmonių, kurių tu niekada nesutiksi ir niekada gyvai jie tavęs nematę, bet jie nusprendžia tau padėti – tai, manau, ir tolesniame gyvenime man suteikė drąsos ir tikėjimo žmonių gerumu“, – sako mergina.
Gabrielė šeimą aplankė norėdama parodyti, kad net ir turint sunkią negalią gyvenimas tęsiasi, svarbiausia nenuleisti rankų. Tai – vilties spindulys, kad galima susikurti tokį gyvenimą, kokio nori, įdėjus pastangas ir išdrįsus paprašyti pagalbos.
„Aš esu šios iniciatyvos pavyzdys, kad man padėjo ir aš toliau su šia pagalba, kurią gavau, daug ką galiu. Tai labai prisidėjo prie mano sveikatos ir bendros būklės. Tai padeda toliau augti man kaip asmenybei, kaip žmogui“, – sako ji.
Mergina šypsosi, kad aplankius Radvilę ir jos šeimą neįmanoma nepastebėti, kiek daug daro tėvai, siekdami dukros savarankiškumo. Kai šalia tokie stiprūs žmonės, mergina nedvejodama sako: „Labai kviesčiau visus žmones prisidėti prie Radvilės, nes tikiu, kad jos ateitis bus labai šviesi.“
Prisidėti galime kiekvienas, aukodami „Išsipildymo akcijai“, kad Radvilės ir kitų mažųjų herojų kasdienybė būtų lengvesnė:
Skambinti ar rašyti trumpąsias SMS žinutes ir paaukoti galite šiais numeriais: 1891 – 5 EUR, 1892 – 10 EUR.
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„Išsipildymo akcija“ bendradarbiauja su telekomunikacijų operatoriumi TCG, operatoriais Bitė, Tele2 ir Telia, internetine mokėjimų platforma Perlas Go.
Visa paaukota suma keliauja į „Išsipildymo akcijos“ sąskaitą – akcijos partneriai netaiko jokių kitų mokesčių.
„Išsipildymo akcijos“ skaidrumu rūpinasi audito įmonė Grant Thornton Baltic.
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