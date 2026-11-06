Pyragų diena vėl įžiebė gerumo bangą Lietuvoje: „Aukoti – žmogaus gerumas“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
„Išsipildymo akcijos“ Pyragų dienai vilnietė Rūta nusprendė iškepti obuolių pyragą, o jai padėjo vienerių metų augintinis vardu Meška. Rūtos receptas ypatingas tuo, kad obuolių pyragas – be pieno produktų.
„Pavadinimas labai gražus Šarlotė, tiesiog obuolių pyragas, ypatingas tuo, kad be pieno produktų, nes pati jų nevalgau“, – sakė „SEB banko“ departamento vadovė Rūta Gucu.
Taigi, metas nulupti ir susmulkinti obuolius, pagardinti juos cinamonu, suplakti kiaušinius, įberti miltų ir kepimo miltelių, cukraus ir žiupsnelį druskos, ir viską gerai išmaišyti. Ir, kai visas pyragas jau paruoštas kepimo formoje, laikas jį pašauti į orkaitę. Po pusvalandžio pyrago aromatas sklinda jau po visus namus, tad ateina metas jį ištraukti.
„Labai svarbu, kad žmonės laikosi tradicijų, mūsų organizacijoje tai darome ne vienerius metus, gausiai susirenka žmonės, mane džiugina, kad žmonėms patinka bendrauti, dalintis savo rezultatais, kepiniais“, – minėjo R. Gucu.
Ši veikla sujungia daryti gerus darbus, man tai labai prasminga ir labai džiaugiuosi, kad mūsų organizacija tai daro.
Darbuotojai kepė pyragus ir aukojo „Išsipildymo akcijai“
Ir Pyragų dienos rytą Rūta savo obuolių pyragą jau dėjo „SEB banke“ Vilniuje šalia įspūdingų kolegų kepinių. Ypatingų simpatijų iš kolegų sulaukė Dovilė, atsinešusi širdies formos tinginį, kurį pagamino kartu su 11 dukrele.
„Čia mergytė, kuri neša širdelę sergantiems vaikams“, – rodė „SEB banko“ darbuotoja Dovilė.
Na, o skambiausių kolegų aplodismentų sulaukė banko darbuotojų komandos kūrinys – 5 kilogramų pilis.
„Čia – tinginių pyragas iš įvairų rūšių tinginių, įvairiausių. Iš kiekvieno tinginio – po kubelį“, – pasakojo „SEB banko“ darbuotoja Loreta.
„Pagrindas yra imbierinis meduolinis tinginys, su imbieriniais kūčiukais ir „Rududu“, – pridūrė „SEB banko“ darbuotoja Simona.
„Mums ši iniciatyva yra apie bendrystę, sąmoningumą, bendruomenės kūrimą, puoselėjimą“, – kalbėjo „SEB banko“ darbuotoja Irmina.
TV3 televizija ir „SEB bankas“ Pyragų dieną kviečia dalintis ne tik pyragais, bet ir gerumu – ištiesti pagalbos ranką „Išsipildymo akcijos“ herojams.
„Iniciatyva suburia daug žmonių, kurie prisideda mažu indėliu, sukuriame didelį stebuklą, ką šiandien ir darome. Vaišinamės ir kartu aukojame bendram tikslui – padėti vaikams, kuriems pagalbos reikia“, – aiškino „SEB banko“ valdybos narys Vilius Juzikis.
TV3 kolektyvas Pyragų dieną švenčia ne vienerius metus
„Išsipildymo akcijos“ mažiesiems ligoniukams aukoja ir TV3 televizijos darbuotojai, nukloję stalą įspūdingais gardėsiais.
„Kiekvienais metais dalyvauju, daug metų dirbu TV3 televizijoje, tai labai svarbi visai Lietuvai šventė“, – sakė TV3 darbuotojas Justinas.
„Yra žmonių, kuriems reikia padėti, stengiesi kažką padaryti, paaukoti, reikia, aukoti – žmogaus gerumas“, – minėjo TV3 darbuotoja Lina.
„Tai apie bendruomenę, buvimą kartu, kartu galime daryti magiškus dalykus“, – tikino TV3 darbuotoja Akvilė.
„Pyragų dienos idėja gimė TV3 kolegų būryje, tai buvo mūsų kolegų šventė, taip norėjome palaikyti „Išsipildymo akciją“ ir patys kepėme pyragus. Tada prisigalvodavome įvairiausių dalykų. Buvo receptų aukcionas, šiandien darome protmūšį apie gerumą, desertus, skanėstus. Aukoti yra svarbu, taip pat ir žmonės, jų bendrystė, kurie susitelkia dėl bendro tikslo. Jei kartu su pyragais galime padėti bent vienam vaikui, suteikti jam sveikatos, jaukumo, vilties, tai ši diena prasminga“, – kalbėjo TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė.
Kitos įstaigos kepė sausainius
Šurmulys buvo ir etnografijos muziejuje Rumšiškėse. Bendruomenė ten kepė imbierinius sausainius. Šiemet jie išskirtiniai – tarp angeliukų, širdelių ir „Išsipildymo akcijos“ simbolis arkliukas. Juose gražiausios mintys ir linkėjimai sunkiai sergantiems ligoniukams.
„Jie skirti kažkam ar dovanai, ar pavaišinimui, todėl visada juos reikia kepti su geru jausmu, geromis mintimis, nes viskas, ką mes darome, pereina į tą meduolį“, – minėjo muziejininkė Rasa Bertašiūtė.
Pasak muziejininkės, imbieriniai sausainiai nuo senų senovės buvę itin geidžiami.
„Meduoliai yra ypatingi, tai pats seniausias konditerinis gaminys“, – pridūrė R. Bertašiūtė.
O šiemet ruošiantis „Išsipildymo akcijai“ jie buvo kepami pagal tarpukario receptą.
„Labai geri produktai dedami, ir tryniai, ir medus ir sviestas, ir grietinė riebi, ir geri miltai, ir labai daug prieskonių – tai čia prabangos patiekalas“, – sakė R. Bertašiūtė.
Spalvoti arkliukai – taps simboline dovana „Išsipildymo akcijos“ dalyviams. O tiesioginė paramos akcijos transliacija – jau po 3 savaičių per TV3 televiziją.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.