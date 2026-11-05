Kas vyksta su Lietuvos biudžetu? „Rugsėjo mėnesį jau visa tai turėjo būti padaryta“

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Valdantieji ieško būdų sumažinti planuojamo kitų metų šalies biudžeto deficitą, kuris šiuo metu siekia maždaug 3,8 procento. Tiesa, valdančioji koalicija nesutaria, kokius mokesčius Lietuvoje reikia kelti, kokių išlaidų atsisakyti. Demokratų „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad pavargo dirbti Finansų ministerijos darbą, kuri esą galėtų pateikti konkrečius pasiūlymus, kaip būtų galima geriau subalansuoti valstybės biudžetą.
„Rugsėjo mėnesį jau visa tai turėjo būti padaryta ir biudžetas pateiktas toks, kurį visi eitume ir gintume. <...> Kol kas mes iš Finansų ministerijos nesulaukiame jokių konkrečių siūlymų, yra tokie lyg pasvarstymai, išmetamas vis vienos srities apmokestinimas, kitos srities apmokestinimas, bet nieko konkretaus, yra toks lyg diskutavimas koalicijos partnerių pateiktų idėjų, bet vėlgi be jokių tarifų, be jokios konkretikos“, – komentuoja V. Sinkevičius.
Finansų ministras Taurimas Valys Virginijaus Sinkevičiaus kritikos nesureikšmina.
„Sako, kad pavargo dirbti už jus. Gal reikėtų atsakomybę prisiimti? – Tai, žinot, yra dalykai, kurie kabineto rėmuose, yra dalykai, kurie koalicijos rėmuose, tai jeigu atkreiptumėte dėmesį į tam tikrą reguliarumą, dažniausiai prieš patį koalicijos posėdį būna panašūs pareiškimai, po jo būna panašūs pareiškimai, aš siūlau vertinti susitikimo turinį ir rezultatus“, – sako T. Valys.
Kol kas valdančioji koalicija sutaria dėl to, kad reikia kelti ne tik cukraus, bet ir azartinių lošimų mokestį. Anksčiau politikai skelbė, kad kartu šios rinkliavos galėtų sunešti iki 100 milijonų eurų papildomų pajamų į valstybės biudžetą. Tokiu atveju deficitas esą galėtų sumažėti 0,1 procento.
„Ne vienas pasiūlė mokesčius didinti kai kuriuos arba keisti, tai kalbėsime apie tai, kiek tai realu, negali būti, kad planuojama iš mokesčių kitais metais surinkti nuo 20 iki 60 ar iki 50 milijonų. Turi būti tikslūs paskaičiavimai, jeigu kažką tai darome“, – teigia Seimo narys, socialdemokratas Algirdas Sysas.
Valdantieji specialioje darbo grupėje Seime diskutuoja, kaip geriau subalansuoti valstybės biudžetą.
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