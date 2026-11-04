Dėl respublikonų fiasko Trumpas savo kaltės neįžvelgia: „Nevertinu to kaip smūgio man“

Tačiau D. Trumpas nepripažįsta, kad jo partija triuškinamai pralaimėjo, nes amerikiečiai nusivylę prezidento darbu.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Istorinė demokratų pergalė
Džiaugsmo šūksniai ir laimės ašaros liejasi Tekesase, rinkėjams išvydus kadencijos vidurio rinkimų rezultatus.
„Nesitikėjau to, nes per visą savo gyvenimo to nemačiau“, – džiaugėsi demokratų rėmėjas Robas Trevino.
Mėlynuoju cunamiu jau pakrikštytuose rinkimuose, demokratai susišlavė daugumą Atstovų rūmuose. Suskaičiavus didžiąją dalį balsų kairiesiems prognozuojamos 258 vietos. Tokios persvaros nebuvo 33 metus.
„Manau, šalis parodė, kad jai jau gana Donaldo Trumpo. Manau, kad egzistavo baimė, ką jis gali padaryti per paskutinius savo kadencijos metus“, – aiškino kadenciją baigęs Ajovos senatorius Tomas Harkinas.
„Mes vis dar raudoni“, – tokią žinią prezidentui siunčia senatoriumi Floridoje išrinktas respublikonas.
Tačiau kitose konservatyviose valstijose respublikonų rinkėjai iš nevilties puola vienas kitam į glėbį. Prezidento partija prarado ir aukštųjų Kongreso rūmų kontrolę. Demokratai perėmė 7 valstijas ir užsitikrino 54 vietų daugumą Senate. Mėlynieji užsitikrino pergales ir itin respublikoniškose valstijose. Pavyzdžiui, Kanzase demokratų kandidatas išrinktas po 94 metų pertraukos.
„Kas įvyko? Kaip demokratas laimėjo Kanzase? Labai raudonoje valstijoje. Pirmą kartą per beveik šimtą metų, kur tik 25 proc. rinkėjų yra demokratai“, – aiškino demokratų kandidatas Kanzase Adamas Hamiltonas.
Donaldas Trumpas giria demokratų pergalę ir savęs nekaltina
Interviu „Fox“ kanalui D. Trumpas neginčija ir netgi giria demokratų pergalę. Kartu neigia, kad dėl respublikonų pralaimėjimo kaltas jis.
„Nevertinu to kaip smūgio man. Manau, kad turėjome geriausius dvejus metus per visą prezidentavimo istoriją“, – sakė JAV prezidentas D. Trumpas.
Tačiau politikos apžvalgininkai sako, kad būtent prezidentu nusivylę amerikiečiai nulėmė triuškinantį respublikonų pralaimėjimą.
„Nenutiko taip, kad rinkėjai visoje šalyje staiga įsimylėjo demokratus. Jie tiesiog visiškai atstūmė D. Trumpo respublikonų partiją. Šis atmetimas respublikonus tempia žemyn ir sudaro sąlygas „mėlynajai bangai“, – aiškino politologas Davidas Barkeris.
Naujos sudėties Kongresas pradės dirbti kitų metų sausį.
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