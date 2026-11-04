Nesuvokiamas elgesys – neblaivus šeimininkas peiliuku bandė pašalinti šuns auglį: aplinkiniai šokiruoti

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Telšių šuniukų namų savanoriai bandė išgelbėti Diksį – toks šio šuns vardas, kurio auglį bandė operuoti girtas šeimininkas. Kaimynai iškvietė policiją.
„Policijos pareigūnai susisiekė su viena mūsų savanorių, kad yra žiaurus elgesys, gyvam šuniui bando išpjauti auglį. Galimai su peiliuku“, – pasakoja savanorė Elė Kakanauskienė.
Nesuvokiamas žmogaus elgesys
Šunį gyvūnų globėjai su pareigūnais paėmė iš šeimininkų ir nuvežė į veterinarijos kliniką. Šį auglį Diksis jau turėjo ne vieną mėnesį, o dar labiau gyvūnas kankinosi pririštas stora grandine.
„Auglys, išėjęs į gylį, apėmęs kaklo kraujagysles, bet veterinarijos gydytoja sako, kad viską pavyko išoperuoti ir tikimės geriausio“, – sako savanorė.
Išoperuotas Diksis atvežtas į Telšių šuniukų namus, po narkozės šuo miega. O savanorė Elė pakraupusi, negali patikėti tokiu nesusivokimu.
„Kad operuotų gyvą šunį, aš nežinau, kokio turi būti nužmogėjimo ir kokios būsenos turi būti žmogus, kad su peiliuku pjautų šuniui auglį. Žiauru“, – sako E. Kakanauskienė.
Kaimynė, nenorėjusi atskleisti savo tapatybės, pasakoja, kad pamačiusi, kas vyksta gretimame kieme, labai išsigando ir iškvietė policiją.
Vyras pats papasakojo, kodėl taip padarė
TV3 Žinioms pavyko prisibelsti į žiauriu elgesiu su gyvūnais kaltinamo vyro namus. Duris atidarė nuo ryto ar kelias dienas neišsiblaivęs vyras. Zigmas pasakojo savo versiją, dievagojosi, kad peiliuko nenaudojo.
„Aš anam paspaudžiau, anam buvo skauduliuks. Gerai, išsivežė pareigūnai“, – teigė Zigmas.
Nors gyvūnas auglį turėjo jau kelis mėnesius ir kankinosi pririštas, tačiau į medikus vyras delsė kreiptis.
„Tuo momentu negalėjau išvažiuoti, nes buvau išgėręs, tai aš anam paspaudžiau“, – sakė vyras.
Už žiaurų elgesį su gyvūnais Zigmui gresia bauda. Jei šuo po operacijos neišgyventų dėl nepriežiūros, šeimininkui gali būti iškelta baudžiamoji byla.
„Nenudvės, 16 metų pas mane išgyveno“, – išgirdęs šį faktą tikino Zigmas.
Net ir 16 metų išgyvenęs pas šeimininką Diksis nebegrįš.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.