Iš Putino – grasinimai Europai: „Mes jau pasiruošę“

Tuo pat metu baigėsi kitos – neoficialios paliaubos. Donaldo Trumpo administracijos spaudžiama Ukraina – dvi savaites nelietusi rusų naftos perdirbimo gamyklų – šį rytą atsigriebė su kaupu. Surengė vieną didžiausių dronų atakų, smūgiuodama naftos perdirbimo gamyklai Samaros srityje. Ir padarė tai netrukus po naujausių Putino grasinimų Europai karu.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Tokios panoramos rusai nematė jau senokai. Juodų dūmų stulpai į dangų kyla Rusijos Samaros srityje – iš didelės naftos perdirbimo gamyklos teritorijos, mat ją aplankė ukrainiečių dronai
Novokuibyševskio naftos produktų gamykla yra svarbi dyzelino tiekėja. O dyzelinas reikalingas ne tik rusų karo technikai.
Pastarąjį mėnesį rusiškas dyzelinas tapo ir D. Trumpo pretekstu spausti Ukrainą ir reikalauti, kad ši neliestų Rusijos naftos perdirbimo gamyklų.
„Pasakėme jam – daryk ką nori, bet nesmūgiuok dyzelinui, nes tai didelė problema“, – sakė JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
D. Trumpo administracijai stabdant žvalgybos duomenų tiekimą ir lėtinant „Starlink“ ryšį Ukrainai – Kyjivas pastarąsias dvi savaites nesmūgiavo į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Vašingtonas, anot žiniasklaidos, reikalavo mėnesio pauzės. Bet Ukraina, akivaizdu, neketina daryti tokių nuolaidų Putinui, kokias pasiruošęs daryti D. Trumpas.
Putinas toliau grasina Europai
O Putinas – norintis, kad ir Europa jam nuolaidžiautų ir neberemtų Ukrainos – išstojo su naujais grasinimais žemynui.
„Daugelis tik ir kalba apie pasiruošimą karui iki 2030 m. Na, teisinga tai ar ne? Visų pirma mes jau pasiruošę. Bet jokio karo su Europa nenorime. O jie, jei kas nori, tegul ruošiasi“, – aiškino Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.
Putino grasinimai Europai skamba tuo metu, kai okupantų kontroliuojamuose Oleškuose, Chersono srityje – prasideda sudėtinga vietinių evakuacija.
Baigus išminuoti kelius, humanitarinis konvojus pasiekė miestą, kur išvykti norintys vietiniai jau laukia autobusų.
„Visiems, kas į Ukrainą važiuos, pasakysime į kokius autobusus. Visus paimsime. – Taip, mes 20 ar 17 į Ukrainą“, – kalbėjo Ukrainos žmogaus teisių ombudsmenas Dmytro Lubinec.
Okupantų kontroliuojamoje teritorijoje Ukrainos humanitarinė misija, akivaizdu, elgiasi labai apdairiai.
„Aš ir pats atvažiavau. – Ačiū. – ir net Ukrainos žurnalistai atvažiavo. – Matėme, 1+1 kanalas...“ – minėjo D. Lubinec.
O čia pat sukinėjasi ir „putiniškų“ žmogaus teisių pareigūnė.
„Štai renkasi žmonės, kurie nori išvažiuoti į Rusijos teritoriją“, – pridūrė Rusijos žmogaus teisių komisarė Jana Lantratova.
Maskva operaciją išnaudoja propagandai. Bando parodyti, neva vietiniai kenčia dėl Ukrainos kaltės. Ir kad dauguma nori išvykti į Rusiją, o ne Ukrainą.
Kuriant tokį vaizdą rusų propagandai pasitarnaus ir tai, kad autobusai su vietiniais – anot nutekėjusių dokumentų – pirmiausia keliaus į Rusijos teritoriją. Ir tik po to, per Baltarusiją rusai žada perduoti norinčius grįžti į Ukrainą.
„Tai demonstratyvus Rusijos žiaurumas. Jie tai daro tyčia, kai visi tikisi deeskalacijos žingsnių. Rusija rodo, ką iš tiesų apie visa tai galvoja“, – kalbėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.