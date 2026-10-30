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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusijai – naujas Ukrainos smūgis: kirto „Iskander-M“ raketų paleidimo įrenginiui

2026-10-30 14:33 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-30 14:33
Pridėkite kaip šaltinį Google

Spalio 29 d. ir naktį į spalio 30-ąją Ukrainos gynybos pajėgos smogė taktinės raketų sistemos „Iskander-M“ paleidimo įrenginiui Rusijos Federacijos Kursko srityje, taip pat Rusijos kariuomenės šaudmenų sandėliams, logistikos objektams ir remonto padaliniams.

Karas Ukrainoje (nuotr. ELta) (nuotr. EPA-ELTA)
GALERIJA (27)

Spalio 29 d. ir naktį į spalio 30-ąją Ukrainos gynybos pajėgos smogė taktinės raketų sistemos „Iskander-M“ paleidimo įrenginiui Rusijos Federacijos Kursko srityje, taip pat Rusijos kariuomenės šaudmenų sandėliams, logistikos objektams ir remonto padaliniams.

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Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, skelbia „Ukrinform“.

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Gynybos pajėgos smogė taktinės raketų sistemos „Iskander-M“ paleidimo įrenginiui netoli Fatežo Kursko srityje, kur vykdomas balistinių raketų perkrovimas.

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Jos taip pat smogė Rusijos kariuomenės šaudmenų sandėliams Malojanisolio (Donecko sritis), Novojehorivkos (Charkivo sritis) ir Hanusivkos (Luhansko sritis) rajonuose.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Atakuotas logistikos sandėlis

Be to, gynybos pajėgos atakavo logistikos sandėlį netoli Bilovodsko ir Rusijos kariuomenės remonto padalinį netoli Rubižnės Luhansko srityje.

Taip pat smogta agresorių rusų remonto ir atkūrimo bazei netoli Pysarivkos Luhansko srityje.

„Kiekvienas sunaikintas „Iskander-M“ paleidimo įrenginys mažina Rusijos Federacijos kariuomenės galimybes rengti balistinių raketų smūgius prieš Ukrainos miestus. Smūgiai remonto padaliniams apsunkina priešo galimybes atkurti apgadintą techniką ir grąžinti ją į frontą, o šaudmenų sandėlių praradimas mažina jo ugnies galią“, – pažymėjo generalinis štabas.

Kaip jau skelbė „Ukrinform“, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karinės jūrų pajėgos sunaikino du Rusijos naikintuvus-bombonešius Su-34 Marinovkos aerodrome Rusijos Federacijos Volgogrado srityje.

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