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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Oleškuose prasidėjo evakuacija: gyventojai sulaukė pagalbos

2026-10-30 12:31 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-30 12:31
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Penktadienį, pagal JAV tarpininkaujant pasiektą susitarimą dėl paliaubų, pradėti evakuoti Rusijos okupuotame, nuniokotame Ukrainos pafrontės Oleškų mieste įstrigę gyventojai, pranešė Rusijos ir Ukrainos pareigūnai.

Oleškuose prasidėjo evakuacija: gyventojai sulaukė pagalbos EPA
GALERIJA (27)

Penktadienį, pagal JAV tarpininkaujant pasiektą susitarimą dėl paliaubų, pradėti evakuoti Rusijos okupuotame, nuniokotame Ukrainos pafrontės Oleškų mieste įstrigę gyventojai, pranešė Rusijos ir Ukrainos pareigūnai.

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Evakuacija ir humanitarinės pagalbos dalijimas jau prasidėjo“, – socialiniuose tinkluose pranešė Ukrainos derybininkas Davydas Arachamija. Tuo metu Rusijos žmogaus teisių įgaliotinė Jana Lantratova paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti į autobusus lipti laukiančios žmonių grupės.

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Pirmiau tą patį penktadienį buvo pranešta, kad pasirengimas humanitarinei misijai Oleškuose artėja prie pabaigos: buvo išminuoti numatyti maršrutai, suformuotas ir pasirengęs išvykti humanitarinės pagalbos konvojus.

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Norintys išvykti iš miesto gyventojai gali tai padaryti iki 14 val. Tuo tikslu bus užtikrintos visos būtinos saugumo priemonės, o po 14.30 val. bus pradėta dalyti humanitarinė pagalba.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Paliaubos Oleškų mieste

ELTA primena, kad Baltieji rūmai pareiškė, jog susitarimą dėl vietinių Rusijos ir Ukrainos paliaubų, galiojančių tik Rusijos okupuotame Chersono srities Oleškų mieste, pasiekė JAV pirmoji ponia Melania Trump.

Baltųjų rūmų spaudos tarnybos duomenimis, šalys susitarė laikinai sustabdyti visus karinius veiksmus Oleškuose, kad būtų galima pristatyti humanitarinę pagalbą ir pasirengti sutartu saugiu koridoriumi evakuoti civilius gyventojus.

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