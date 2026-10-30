WSJ: po Trumpo spaudimo Ukraina priėmė sprendimą dėl smūgių Rusijai

Leidinio duomenimis, sprendimas faktiškai sustabdyti kampaniją prieš Rusijos NPG įsigaliojo praėjusią savaitę, paaštrėjus Kyjivo ir Vašingtono santykiams. Likus kelioms dienoms iki tol D. Trumpas paragino nušalinti Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, o Elono Musko bendrovė „SpaceX“ apribojo Ukrainos naudojimąsi palydoviniu interneto ryšiu „Starlink“.
Du su situacija susipažinę Ukrainos kariuomenės pareigūnai „The Wall Street Journal“ pasakojo, kad spalio viduryje tolimojo nuotolio smūgius vykdantiems padaliniams buvo pranešta apie faktinį kampanijos prieš Rusijos NPG sustabdymą. Jiems nurodyta užbaigti jau vykdomas operacijas.
Zelenskis negavo įsakymo visiškai nutraukti atakas prieš Rusijos gamyklas
Šaltinių teigimu, Ukrainos gynybos ministras Jevhenas Chmara informavo V. Zelenskį, kad kariuomenė nusprendė laikinai susilaikyti nuo smūgių naftos perdirbimo gamykloms dėl sudėtingos diplomatinės padėties.
Prezidentas pritarė tokiam požiūriui, tačiau pabrėžė, kad kariuomenė gali vėl atakuoti šiuos objektus, jei manys, jog tai būtina.
Pats V. Zelenskis paneigė, kad Ukrainos daliniai gavo įsakymą nepulti Rusijos NPG.
„Mūsų vaikinai šiomis dienomis stengėsi veikti šiek tiek atsargiau. Tačiau jie neturi įsakymo nepulti naftos perdirbimo gamyklų“, – antradienį žurnalistams Kyjive pareiškė prezidentas.
Anot jo, Ukrainos bepiločių orlaivių padaliniai šiuo metu atakuoja įvairių tipų taikinius Rusijos teritorijoje.
„The Wall Street Journal“ rašo, kad pastarosiomis savaitėmis D. Trumpas didino spaudimą Ukrainos prezidentui, reikalaudamas nutraukti atakas prieš Rusijos NPG. JAV lyderis kaltino Ukrainą dėl kylančių pasaulinių degalų kainų, nors energetikos rinkos ekspertai šį reiškinį daugiausia siejo su JAV ir Irano karu.
Rusijos energetikos infrastruktūros puolimo klausimą kėlė ir specialusis JAV pasiuntinys Jaredas Kushneris. Per spalio 20 dieną Osle vykusį susitikimą su V. Zelenskiu jis pakartojo D. Trumpo reikalavimą nutraukti tokias atakas. Pasak dviejų JAV pareigūnų, pokalbis buvo itin įtemptas.
Dėl ligos prie susitikimo nuotoliniu būdu prisijungęs J. Kushneris pareiškė Ukrainos prezidentui, kad šis turėtų sustabdyti smūgius, nes jis ir specialusis JAV pasiuntinys Steve'as Witkoffas tarpininkavimui derybose su Maskva skiria daug laiko, pastangų ir lėktuvų degalų.
Vienas JAV pareigūnų pažymėjo, kad 30 dienų pauzė atakuojant NPG būtų būdas Ukrainai parodyti dėkingumą už šias pastangas.
Europos sąjungininkai taip pat patarė Ukrainai laikinai nutraukti smūgius
„The Wall Street Journal“ duomenimis, Ukrainos Europos partneriai taip pat ragino V. Zelenskį atsižvelgti į politinį energetikos išteklių kainų klausimo jautrumą artėjant JAV kadencijos vidurio rinkimams.
Kai kurios artimiausios Kyjivo sąjungininkės Europoje nerimavo dėl aštrėjančios D. Trumpo ir V. Zelenskio retorikos bei „Starlink“ veikimo sutrikimų. Todėl jos patarė Ukrainos prezidentui laikinai susilaikyti nuo atakų prieš Rusijos NPG iki JAV rinkimų pabaigos.
Vis dėlto Ukrainos ir Europos pareigūnai situaciją apibūdino sudėtingiau nei JAV pusė.
Ukraina norėjo iš JAV gauti nuolaidų mainais už smūgių nutraukimą
Leidinio duomenimis, per pastaruosius kontaktus su D. Trumpu V. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina norėtų kažką gauti mainais už atakų prieš Rusijos NPG nutraukimą.
Vienas iš Kyjivui priimtinų variantų buvo abipusės energetinės paliaubos, pagal kurias Rusija taip pat nutrauktų smūgius Ukrainos elektrinėms.
Ukrainos prezidentas taip pat svarstė galimybę gauti papildomų raketų oro gynybos sistemoms „Patriot“, kad būtų apsaugota energetikos infrastruktūra, arba leidimą naudoti „Starlink“ Rusijos teritorijoje, siekiant sunaikinti Rusijos raketų paleidimo įrenginius.
Tačiau nė vienas iš šių pasiūlymų toliau nebuvo plėtojamas.
Primename, kad spalio 20 dieną Ukraina atakavo naftos perpumpavimo stotį Rusijos Tambovo srityje esančiame naftotiekyje „Družba“. Tai buvo paskutinė žinoma ataka prieš Rusijos naftos infrastruktūrą tuo metu, kai buvo paskelbtas straipsnis.
Ankstesnėmis dienomis Ukrainos pajėgos smogė naftos objektams Sankt Peterburge, naftos perdirbimo gamyklai Riazanės srityje ir dideliam dujų pramonės objektui Surgute, Sibire.
Ukrainos kampanija prieš Rusijos NPG siekiama sumažinti Maskvos pajamas iš naftos, kuriomis finansuojamas karas prieš Ukrainą. Kyjive nuogąstaujama, kad nutraukus tokias atakas Rusijos lyderis Vladimiras Putinas galės tęsti karą.
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