Rusijoje – nerami naktis: dronai atakavo naftos perdirbimo gamyklą, kilo gaisras

Apie tai praneša „RBC-Ukraine“, remdamasi Rusijos leidiniu „ASTRA“, stebėsenos kanalu „Exilenova+“ ir Rusijos valdžios institucijų pareiškimais.
Vietos gyventojai apie sprogimus ir veikiančią oro gynybą pranešė dar prieš paskelbiant regione pavojų. Oficialiai apie dronų atakos grėsmę paskelbta tik apie 6 val. ryto, kai ataka jau buvo prasidėjusi. Samaros oro uostas buvo uždarytas.
Gaisras gamyklos teritorijoje plėtėsi, o vietos gyventojai ir toliau fiksavo virš miesto skrendančius bepiločius orlaivius. „ASTRA“ OSINT analitikas, išanalizavęs liudininkų nuotraukas, nustatė, kad dega būtent Novokuibyševsko naftos perdirbimo gamykla.
Novokuibyševsko NPG nuo 2007 m. priklauso „Rosneft“ grupei. Jos pajėgumai siekia apie 8,8 mln. tonų naftos per metus. Gamykla gamina daugiau kaip 20 rūšių naftos produktų, tarp jų – benziną, dyzeliną, bitumą ir reaktyvinius degalus Rusijos aviacijai.
Dronai Rusijoje
Tą patį rytą dronai atakavo ir kitus Rusijos regionus. Vietos valdžios atstovų teigimu: Maskvos meras Sergejus Sobianinas nuo 00.45 iki 6.20 val. keturis kartus pranešė apie numuštus bepiločius orlaivius. Iš viso esą buvo numušti 87 sostinės link skridę dronai;
Kalugos srities gubernatorius pareiškė, kad per vakarą ir naktį buvo numušti 94 dronai, Tulos srities gubernatorius Dmitrijus Miliajevas pranešė apie 21 droną.
Masinės dronų atakos prieš Rusiją tęsiasi jau kelias naktis iš eilės. Spalio 28-osios vakarą ir naktį į spalio 29-ąją bepiločiai orlaiviai atakavo Maskvą. Tuomet S. Sobianinas pareiškė, kad buvo numušta daugiau kaip pusšimtis dronų.
Dėl spalio 29 d. atakos Maskvos ir Sankt Peterburgo oro uostuose buvo atidėta arba atšaukta daugiau kaip 460 skrydžių. Labiausiai nukentėjo Vnukovo ir Šeremetjevo oro uostai, o Pulkovo priėmė orlaivius, kurie negalėjo nusileisti Maskvoje.
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