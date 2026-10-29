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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Le Monde“: Trumpas pastūmė Putiną eskalacijai

2026-10-29 23:03 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-29 23:03
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JAV veiksmai Rusijos atžvilgiu stiprina Kremliaus pozicijas ir tolina taikaus karo su Ukraina sprendimo perspektyvą. Apie tai rašo Prancūzijos leidinys „Le Monde“, skelbia UNIAN.

Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimas Ankoridže, 2025-ieji (nuotr. whitehouse.org) (nuotr. gamintojo)
GALERIJA (27)

JAV veiksmai Rusijos atžvilgiu stiprina Kremliaus pozicijas ir tolina taikaus karo su Ukraina sprendimo perspektyvą. Apie tai rašo Prancūzijos leidinys „Le Monde“, skelbia UNIAN.

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Vienas iš pagrindinių Vašingtono ir Maskvos santykių atšilimo požymių tapo susitarimas dėl rusiško dyzelinio kuro tiekimo į JAV rinką. Spalio 23 d. pirmasis tanklaivis su 40 tūkstančių tonų kuro išplaukė į Niujorką.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Trumpo sprendimas turėjo politinę reikšmę

Tai vargu ar turės įtakos JAV kainoms, tačiau turi svarbią politinę reikšmę.

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„Nesvarbu, ar susitarimas dėl dyzelinio kuro atneš laukiamą ekonominę naudą; svarbus pats paskelbimo poveikis“, – sako Naujųjų Eurazijos strategijų centro vyresnysis mokslo darbuotojas Sergejus Aleksandašenko.

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Pasak jo, Kremlius vertina santykių su Donaldo Trumpo administracija atšilimą kaip patvirtinimą, kad nesutarimai tarp JAV ir Europos gilėja.

Tuo pačiu metu šalys aptaria tolimesnes bendradarbiavimo perspektyvas.

Atsižvelgiant į tai, taikos derybų tarp Ukrainos, Rusijos ir JAV Abu Dabyje perspektyvos lieka neaiškios. Kremlius toliau akivaizdžiai signalizuoja, kad Maskva reikalaus, jog būtų įvykdyti jos pagrindiniai reikalavimai.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau pabrėžė, kad JAV parama Vladimirui Putinui žymiai apsunkins Kyjivo padėtį.

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