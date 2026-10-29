„Le Monde“: Trumpas pastūmė Putiną eskalacijai

Vienas iš pagrindinių Vašingtono ir Maskvos santykių atšilimo požymių tapo susitarimas dėl rusiško dyzelinio kuro tiekimo į JAV rinką. Spalio 23 d. pirmasis tanklaivis su 40 tūkstančių tonų kuro išplaukė į Niujorką.
Trumpo sprendimas turėjo politinę reikšmę
Tai vargu ar turės įtakos JAV kainoms, tačiau turi svarbią politinę reikšmę.
„Nesvarbu, ar susitarimas dėl dyzelinio kuro atneš laukiamą ekonominę naudą; svarbus pats paskelbimo poveikis“, – sako Naujųjų Eurazijos strategijų centro vyresnysis mokslo darbuotojas Sergejus Aleksandašenko.
Pasak jo, Kremlius vertina santykių su Donaldo Trumpo administracija atšilimą kaip patvirtinimą, kad nesutarimai tarp JAV ir Europos gilėja.
Tuo pačiu metu šalys aptaria tolimesnes bendradarbiavimo perspektyvas.
Atsižvelgiant į tai, taikos derybų tarp Ukrainos, Rusijos ir JAV Abu Dabyje perspektyvos lieka neaiškios. Kremlius toliau akivaizdžiai signalizuoja, kad Maskva reikalaus, jog būtų įvykdyti jos pagrindiniai reikalavimai.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau pabrėžė, kad JAV parama Vladimirui Putinui žymiai apsunkins Kyjivo padėtį.
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