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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Baltijos šalyse – slaptai planuotas 70 generolų ir aukšto rango karininkų vizitas: apžiūrėjo galimus konfliktų židinius

2026-10-29 21:32 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
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2026-10-29 21:32
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Daugiau nei 70 generolų ir aukšto rango karininkų iš Vokietijos ir Nyderlandų nuo antradienio apžiūrinėjo galimus konfliktų židinius Baltijos šalyse prie sienos su Rusija, skelbia „Welt“.

NATO ruošia staigmeną: rado būdą, kaip stabdyti Rusiją dar prieš prasidedant puolimui (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (27)

Daugiau nei 70 generolų ir aukšto rango karininkų iš Vokietijos ir Nyderlandų nuo antradienio apžiūrinėjo galimus konfliktų židinius Baltijos šalyse prie sienos su Rusija, skelbia „Welt“.

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Dalyvavo „praktiškai visa dabartinė Vokietijos ir Nyderlandų sausumos pajėgų vadovybė“, pažymi leidinys.

„Ši kelionė, kurios pasirengimas vyko didžiąja dalimi slaptai, vadinama beprecedentine ir turėtų parodyti, kaip rimtai Europos NATO valstybės vertina savo įsipareigojimą teikti pagalbą“, – rašoma tekste.

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NATO sąjungininkai stiprina pasirengimą kariniam susidūrimui su Rusija Baltijos šalyse. Šiam tikslui rytiniame flange plečiamos gynybinės pozicijos, dislokuojamos naujos dronų sistemos ir rengiamasi, kad būtų galima greitai suteikti pagalbą sąjungininkams prie sienos su Rusija.

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„Tam reikia didesnio tempo, kaip aiškiai parodė Vokietijos ir Nyderlandų kariuomenių vadovai, kelias dienas lankydamiesi pasienio su Rusija teritorijoje“, – skelbia leidinys.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Lietuvos, Vokietijos ir Nyderlandų Sausumos pajėgų vadai aptarė gynybos planus

Rokantiškių kariniame miestelyje Vilniaus rajone ketvirtadienį susitiko Lietuvos, Vokietijos ir Nyderlandų kariuomenių Sausumos pajėgų vadai.

Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, Vokietijos generolas Christianas Freudingas, Janas Swillensas iš Nyderlandų ir Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius aptarė Baltijos regiono gynybą ir planavimą, susipažinę su Lietuvos, Latvijos ir Estijos kraštovaizdžio ypatumais.

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„Stovime išvien, ginamės drauge! Tokia yra mūsų misija NATO. Todėl privalome gerai pažinti vietovę ir išsamiai suprasti saugumo situaciją Baltijos regione“, – pranešime cituojamas J. Swillensas.

Vokietijos ir Nyderlandų Sausumos pajėgos kas dvejus metus rengia bendrą aukšto lygio seminarą, kurio organizavimu pakaitomis rūpinasi abi šalys.

Šių metų seminaro „Griffin Seminar“ pagrindine tema Vokietijos sausumos pajėgų vadovybė pasirinko Baltijos regiono gynybą. Seminaro tikslas – toliau stiprinti Vokietijos ir Nyderlandų sausumos pajėgų bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti veiksmingą gynybos planavimą.

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„Pratybos su žemėlapiais nacionaliniuose karinio rengimo centruose negali pakeisti tiesioginio vietovės pažinimo. Todėl kartu su partneriais iš Nyderlandų siekiame geriau susipažinti su Baltijos šalių gynybos planais ir vietove, kurioje jie būtų įgyvendinami, bei formuoti bendrą taktinį situacijos suvokimą. Taip demonstruojame savo pasirengimą prisiimti bendrą atsakomybę už NATO rytinio flango gynybą“, – teigė C. Freudingas.

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Spalio 26–30 dienomis Vokietijos ir Nyderlandų sausumos pajėgų vadai kartu su šių šalių Sausumos pajėgų generolais lankosi Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.

Vizito, pavadinto „NATO misija Baltijos šalyse“, metu, atsižvelgiant į NATO gynybos planus, susipažįstama su galimų Vokietijos ir Nyderlandų karių dislokavimo vietovių ypatumais, vertinami kolektyvinės gynybos reikalavimai, infrastruktūros ir operacinės sąlygos.

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„Ši vietovės apžvalga dar kartą patvirtino aiškią žinią – norint veiksmingai ginti Baltijos regioną, būtina jį gerai pažinti. Žemėlapiai ir planai yra svarbūs, tačiau jie negali pakeisti tiesioginio vietovės pažinimo. Susipažindami su vietove, vertindami ypatingos svarbos infrastruktūrą ir regiono ypatumus, stipriname bendrą situacijos suvokimą ir gebėjimą veiksmingai veikti kartu“, – sakė N. Stankevičius.

Nuo liepos 1-ajam Vokietijos ir Nyderlandų korpusui pavesta vadovauti galimoms NATO sausumos operacijoms Estijoje ir Latvijoje, o NATO Daugianacionalinis šiaurės rytų korpusas yra atsakingas už Lietuvą ir šiaurės rytinę Lenkijos dalį.

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