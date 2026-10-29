„Fenerbahče“ Ispanijoje per savaitę pralaimėjo antrąkart – šįsyk „Real“ ekipai

Turkų klubas išvykoje 76:95 (24:22, 18:25, 13:23, 21:25) turėjo pripažinti Madrido „Real“ (6/3) krepšininkų pranašumą.
Tai buvo jau antroji „Fenerbahče“ nesėkmė šią savaitę prieš ispanų ekipas. Antradienį Stambulo komanda pralaimėjo prieš Valensijos „Valencia“. Madrido komanda, pradėjusi sezoną trimis pralaimėjimais, dabar iškovojo jau šeštą pergalę iš eilės.
Rungtynes geriau pradėjo „Fenerbahče“ (11:4), bet netrukus Facundo Campazzo į priekį vedė jau Madrido klubą – 14:13. Po pirmojo kėlinio „Fenerbahče“ vis tik buvo priekyje – 24:22.
Antrajame ketvirtyje „Real“ sužaidė solidžią atkarpą ir Theo Maledonas kūrė šeimininkams jau 11 taškų pranašumą – 37:26. Iki pertraukos šeimininkai dalį persvaros išbarstė – 47:42.
Po pertraukos „Real“ vėl žaidė užtikrintai ir Chuma Okeke tritaškiu didino skirtumą iki 12 taškų – 58:46. Iki trečiojo kėlinio pabaigos persvarą „Real“ dar šiek tiek išaugino – 70:55.
Lemiamo kėlinio metu „Fenerbahče“ kilo į šturmą ir Shavonas Shieldsas mažino atsilikimą iki vienženklio (64:72), bet iškart dvitaškiu atsakė Theo Maledonas – 74:64. Madrido klubas surengė dar vieną spurtą ir susitikimą laimėjo užtikrintai – 95:76.
I.Sargiūnas nors ir buvo registruotas rungtynėms, tačiau aikštėje taip ir nepasirodė.
„Real“: Theo Maledonas 26 (3/4 trit., 7 atk. kam.), Walteris Tavaresas 14 (5 atk. kam.), Facundo Campazzo 10 (10 rez. per.), Andresas Felizas ir Alberto Abalde po 8.
„Fenerbahče“: Willas Clyburnas 21 (5/10 trit.), Talenas Hortonas Tuckeris 16, Shavonas Shieldsas 8 (9 atk. kam.), Shane’as Larkinas ir Wade’as Baldwinas (0/5 trit.) po 7.
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