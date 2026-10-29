Užsienio ledo ritulio lygose – prastas vakaras klubams su lietuviais

TPS (17 tšk.) rikiuojasi 6-a tarp 8 komandų.
Pajėgiausioje Norvegijos lygoje Faustą Nausėdą ant suolo palikusi „Stjernen“ komanda svečiuose 2:3 turėjo pripažinti „Frisk Asker“ pranašumą.
Stavangerio „Oilers“ be Daniilo Kovalenko išvykoje po pratęsimo 0:1 pralaimėjo prieš „Narvik“.
„Oilers“ (16 tšk.) užima 5-ą vietą, o „Stjernen“ (12) – 6-ą tarp 9 ekipų.
Alpių lygoje „KHL Sisak“ (Kroatija), kuriai negali padėti traumą besigydantis Marijus Dumčius, svečiuose 6:1 sutriuškino „EK Die Zeller Eisbaren“ (Austrija).
„KHL Sisak“ (17 tšk.) rikiuojasi 6-a tarp 13 komandų.
Lenkijos stipriausioje lygoje Oskaro Božerockij atstovaujama Sanoko „STS Sokol“ ekipa namuose 3:4 nusileido „BS Poloniai Bytom“. Lietuvis pasižymėjo rezultatyviu perdavimu.
„STS Sokol“ (3 tšk.) užima priešpaskutinę – 9-ą – poziciją.
Antroje pagal pajėgumą Šveicarijos lygoje brolius Krakauskus savo gretose turinti „EHC Arosa“ savų sirgalių akivaizdoje 1:7 neturėjo vilčių prieš „HC La Chaux-de-Fonds“. Emilijus Krakauskas žaidė 13 min. 29 sek., kartą atakavo vartus ir laimėjo vienintelį ritulio išmetimą, dėl kurio kovojo. Titas Krakauskas nerungtyniavo.
„EHC Arosa“ (9 tšk.) lieka priešpaskutinė – 9-a.
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