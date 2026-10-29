Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Užsienio ledo ritulio lygose – prastas vakaras klubams su lietuviais

2026-10-29 22:54 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-29 22:54
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ketvirtadienį elitinėje Suomijos moterų ledo ritulio lygoje Turku TPS su Gabija Jaroševičiūte išvykoje 2:8 pralaimėjo prieš Hemenlinos HPK. Lietuvė žaidė 17 min. 4 sek. ir sykį atakavo vartus.

SLRA nuotr. | Organizatorių nuotr.

Ketvirtadienį elitinėje Suomijos moterų ledo ritulio lygoje Turku TPS su Gabija Jaroševičiūte išvykoje 2:8 pralaimėjo prieš Hemenlinos HPK. Lietuvė žaidė 17 min. 4 sek. ir sykį atakavo vartus.

REKLAMA
0

TPS (17 tšk.) rikiuojasi 6-a tarp 8 komandų.

Pajėgiausioje Norvegijos lygoje Faustą Nausėdą ant suolo palikusi „Stjernen“ komanda svečiuose 2:3 turėjo pripažinti „Frisk Asker“ pranašumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Stavangerio „Oilers“ be Daniilo Kovalenko išvykoje po pratęsimo 0:1 pralaimėjo prieš „Narvik“.

REKLAMA
REKLAMA

„Oilers“ (16 tšk.) užima 5-ą vietą, o „Stjernen“ (12) – 6-ą tarp 9 ekipų.

Alpių lygoje „KHL Sisak“ (Kroatija), kuriai negali padėti traumą besigydantis Marijus Dumčius, svečiuose 6:1 sutriuškino „EK Die Zeller Eisbaren“ (Austrija).

REKLAMA

„KHL Sisak“ (17 tšk.) rikiuojasi 6-a tarp 13 komandų.

Lenkijos stipriausioje lygoje Oskaro Božerockij atstovaujama Sanoko „STS Sokol“ ekipa namuose 3:4 nusileido „BS Poloniai Bytom“. Lietuvis pasižymėjo rezultatyviu perdavimu.

„STS Sokol“ (3 tšk.) užima priešpaskutinę – 9-ą – poziciją.

Antroje pagal pajėgumą Šveicarijos lygoje brolius Krakauskus savo gretose turinti „EHC Arosa“ savų sirgalių akivaizdoje 1:7 neturėjo vilčių prieš „HC La Chaux-de-Fonds“. Emilijus Krakauskas žaidė 13 min. 29 sek., kartą atakavo vartus ir laimėjo vienintelį ritulio išmetimą, dėl kurio kovojo. Titas Krakauskas nerungtyniavo.

„EHC Arosa“ (9 tšk.) lieka priešpaskutinė – 9-a.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų