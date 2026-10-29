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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Paulius Gintautas įmušė įvartį, o „Comet“ iškovojo 11-ą pergalę paeiliui

2026-10-29 12:10 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-29 12:10
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Trečiadienį elitinėje Suomijos ledo ritulio lygoje Tamperės „Ilves“ su Mantu Armaliu išvykoje 1:2 nusileido Helsinkio IFK. Lietuvis atrėmė 21 iš 23 varžovų smūgių į vartus ir kiek ilgiau nei pustrečios minutės buvo pakeistas aikštės žaidėju.

Paulius Gintautas | Organizatorių nuotr.

Trečiadienį elitinėje Suomijos ledo ritulio lygoje Tamperės „Ilves“ su Mantu Armaliu išvykoje 1:2 nusileido Helsinkio IFK. Lietuvis atrėmė 21 iš 23 varžovų smūgių į vartus ir kiek ilgiau nei pustrečios minutės buvo pakeistas aikštės žaidėju.

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„Ilves“ (32 tšk.) rikiuojasi 5-as tarp 17 klubų.

Stipriausioje Šveicarijos lygoje „Fribourg-Gotteron“ be Danieliaus Čečekovo svečiuose 2:4 pralaimėjo prieš „SCL Tigers“.

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„Fribourg-Gotteron“ (27 tšk.) užima 4-ą vietą, o Ženevos „Servette“ (26) su Simu Ignatavičiumi – 5-ą tarp 14 ekipų. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

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Baltijos lygoje (OHL) Luko Žukausko atstovaujama Kyjivo „Capitals“ (Ukraina) ekipa varžovų arenoje 3:4 nusileido Jelgavos „HK Zemgalei/LBTU“ (Latvija). Lietuvis 2 kartus atakavo vartus.

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„Capitals“ (20 tšk.) 9 komandų pirmenybėse nukrito į 2-ą poziciją.

Antroje pagal pajėgumą Norvegijos lygoje Haldeno „Comet“ su Pauliumi Gintautu svečiuose 4:2 pranoko „Gjovik“. Lietuvis pelnė įvartį, 4 sykius smūgiavo į vartus ir laimėjo visus ritulio išmetimus, dėl kurių kovojo.

Visas 11 šio sezono rungtynių laimėjusi „Comet“ (32 tšk.) dominuoja 8 ekipų lygoje.

Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo lygoje dviejų lietuvių atstovaujama „Fribourg-Gotteron“ komanda 4:2 išsivežė pergalę iš „EHC Kloten“ teritorijos. D. Čečekovas nepasižymėjo, o Robertas Dobrinskis nežaidė.

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Ženevos „Futur Hockey“ be Tado Šližio išvykoje 8:4 susitvarkė su „SC Bern Future“ pasipriešinimu.

„LHC Academy“, kuriai priklauso du lietuviai, svečiuose po baudinių serijos 4:3 išplėšė pergalę prieš „HC Ambri-Piottą“. Benas Andrejauskas realizavo baudinį, o Rapolas Bulovas nepasižymėjo.

„LHC Academy“ (37 tšk.) užima 4-ą vietą, „Fribourg-Gotteron“ (28) – 7-ą, o „Futur Hockey“ (18) yra paskutinė – 13-a.

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