Paulius Gintautas įmušė įvartį, o „Comet“ iškovojo 11-ą pergalę paeiliui

„Ilves“ (32 tšk.) rikiuojasi 5-as tarp 17 klubų.
Stipriausioje Šveicarijos lygoje „Fribourg-Gotteron“ be Danieliaus Čečekovo svečiuose 2:4 pralaimėjo prieš „SCL Tigers“.
„Fribourg-Gotteron“ (27 tšk.) užima 4-ą vietą, o Ženevos „Servette“ (26) su Simu Ignatavičiumi – 5-ą tarp 14 ekipų. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Baltijos lygoje (OHL) Luko Žukausko atstovaujama Kyjivo „Capitals“ (Ukraina) ekipa varžovų arenoje 3:4 nusileido Jelgavos „HK Zemgalei/LBTU“ (Latvija). Lietuvis 2 kartus atakavo vartus.
„Capitals“ (20 tšk.) 9 komandų pirmenybėse nukrito į 2-ą poziciją.
Antroje pagal pajėgumą Norvegijos lygoje Haldeno „Comet“ su Pauliumi Gintautu svečiuose 4:2 pranoko „Gjovik“. Lietuvis pelnė įvartį, 4 sykius smūgiavo į vartus ir laimėjo visus ritulio išmetimus, dėl kurių kovojo.
Visas 11 šio sezono rungtynių laimėjusi „Comet“ (32 tšk.) dominuoja 8 ekipų lygoje.
Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo lygoje dviejų lietuvių atstovaujama „Fribourg-Gotteron“ komanda 4:2 išsivežė pergalę iš „EHC Kloten“ teritorijos. D. Čečekovas nepasižymėjo, o Robertas Dobrinskis nežaidė.
Ženevos „Futur Hockey“ be Tado Šližio išvykoje 8:4 susitvarkė su „SC Bern Future“ pasipriešinimu.
„LHC Academy“, kuriai priklauso du lietuviai, svečiuose po baudinių serijos 4:3 išplėšė pergalę prieš „HC Ambri-Piottą“. Benas Andrejauskas realizavo baudinį, o Rapolas Bulovas nepasižymėjo.
„LHC Academy“ (37 tšk.) užima 4-ą vietą, „Fribourg-Gotteron“ (28) – 7-ą, o „Futur Hockey“ (18) yra paskutinė – 13-a.
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