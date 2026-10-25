10-a pergalė iš eilės: Gintauto klubas nesustabdomas Norvegijoje

„Ilves“ (32 tšk.) 17-os klubų pirmenybėse užima 3-ią poziciją.
Aukščiausioje Suomijos moterų lygoje Gabijos Jaroševičiūtės atstovaujama Turku TPS komanda namuose 4:0 nepaliko vilčių Oulu „Karpat“. Lietuvė žaidė 16 min. 59 sek. ir 3 kartus atakavo vartus.
TPS (17 tšk.) pakilo į 5-ą vietą tarp 8 ekipų.
Stipriausioje Šveicarijos lygoje „Fribourg-Gotteron“ be Danieliaus Čečekovo svečiuose 0:2 nusileido Lozanos „HC Lausanne“.
„Fribourg-Gotteron“ (24 tšk.) nukrito į 4-ą vietą, o Ženevos „Servette“ (24) su Simu Ignatavičiumi žengia 3-ia tarp 14 komandų. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Pajėgiausioje Norvegijos lygoje Faustą Nausėdą ant suolo palikusi „Stjernen“ komanda išvykoje po baudinių serijos 1:2 nusileido „Nidaros“.
Stavangerio „Oilers“ be Daniilo Kovalenko namuose 1:4 turėjo pripažinti Oslo „Valerengos“ pranašumą.
„Oilers“ (15 tšk.) žengia 5-as, o „Stjernen“ (12) – 6-as tarp 9 klubų.
Baltijos lygoje (OHL) Luko Žukausko atstovaujama Kyjivo „Capitals“ (Ukraina) ekipa 1:5 pralaimėjo prieš Rygos „HK Mogo/RSU“ (Latvija). Lietuvis kartą smūgiavo į vartus ir laimėjo 4 iš 7 ritulio išmetimų.
Tris lietuvius savo gretose turinti Liepojos „HK Liepaja“ (Latvija) namuose po pratęsimo 4:5 nusileido Jelgavos „HK Zemgalę/LBTU“ (Latvija). Šarūnas Baltrūnas atliko rezultatyvų perdavimą, atliko jėgos veiksmą ir pralaimėjo vienintelį ritulio išmetimą, Simonas Valivonis atliko rezultatyvų perdavimą, kartą atakavo vartus ir atliko jėgos veiksmą, o Ignas Kaupaitis nežaidė.
„Capitals“ (20 tšk.) lyderiauja lygoje, o „HK Liepaja“ (10) rikiuojasi 5-a tarp 9 komandų.
Alpių lygoje „KHL Sisak“ (Kroatija) be traumuoto Marijaus Dumčiaus išvykoje po baudinių serijos 4:5 pralaimėjo prieš „EC-KAC Future Team“ (Austrija).
„KHL Sisak“ (14 tšk.) išlaikė 7-ą poziciją tarp 13 ekipų.
Aukščiausioje Nyderlandų lygoje „Nijmegen Devils“ su Martynu Griniumi varžovų arenoje 6:4 pranoko Eindhoveno „Santino Kemphanen“. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą ir gavo 2 baudos min.
Oto Urvelio atstovaujami Tilburgo „Trappers“ dubleriai svečiuose po pratęsimo 3:4 nusileido Utrechto „Newstyle Dragons“. Lietuvis nepasižymėjo.
„Nijmegen Devils“ (15 tšk.) žengia 3-i, o „Trappers“ dubleriai (6) – 8-i tarp 13 klubų.
Belgijos taurės rungtynėse „Beaufort Knights“ su Artemijumi Frizeliu svečiuose 1:13 neturėjo vilčių prieš „Leuven Chiefs“. Lietuvis nepasižymėjo.
„Beaufort Knights“ (0 tšk.) rikiuojasi 8-a tarp 10 komandų.
Antroje pagal pajėgumą Norvegijos lygoje Haldeno „Comet“ su Pauliumi Gintautu 4:1 išsivežė pergalę iš „Lorenskog“ teritorijos. Lietuvis pasižymėjo rezultatyviu perdavimu bei 3 kartus atakavo vartus.
„Comet“ (29 tšk.) šiame sezone laimėjo visas 10 rungtynių ir dominuoja 8 klubų lygoje.
Elitinėje JAV jaunimo lygoje (USHL) „lietuviškų“ komandų akistatoje „Cedar Rapids RoughRiders“ svečiuose 7:6 įveikė „Fargo Force“. Matas Janulis nugalėtojų gretose pelnė įvartį, atliko rezultatyvų perdavimą ir 5 kartus atakavo vartus. Šeimininkų žaidėjas Dovydas Jukna sykį smūgiavo į vartus.
„Cedar Rapids RoughRiders“ (18 tšk.) pirmauja Rytų konferencijoje, o „Fargo Force“ (16) – Vakarų. Abiejose konferencijose žaidžia po 8 ekipas.
Tuo tarpu USHL sezoną pradėjęs Edgaras Viskantas persikėlė į kiek žemesnę – NAHL – lygą. Lietuvis Omahos „Lancers“ klube USHL pirmenybėse sužaidė 2 rungtynes ir pelnė 1 įvartį. NAHL jis apsivilko „New Hampshire Mountain Kings“ marškinėlius ir jau pirmajame mače įmušė įvartį.
Aukščiausioje Švedijos jaunimo lygoje „Rogle BK“ be Dariaus Adakausko išvykoje 3:8 pralaimėjo prieš „HV 71“.
„Rogle BK“ (25 tšk.) Pietų konferencijoje rikiuojasi 6-a tarp 12 ekipų.
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