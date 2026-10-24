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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Lietuva

„Hockey Punks – Mototoja“ nusileido Rygos „Prizma / RTU“ ledo ritulininkams, „Energija“ pralaimėjo Estijoje

2026-10-24 22:08 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-24 22:08
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Šeštadienį Vilniaus pramogų arenoje įvykusiose itin rezultatyviose OHL | Baltijos čempionato rungtynėse Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ net 4:10 (1:2, 2:4, 1:4) nusileido Rygos HK „Prizma / RTU“ (Latvija) komandai.

Rungtynių akimirka | hockey.lt nuotr.

Šeštadienį Vilniaus pramogų arenoje įvykusiose itin rezultatyviose OHL | Baltijos čempionato rungtynėse Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ net 4:10 (1:2, 2:4, 1:4) nusileido Rygos HK „Prizma / RTU“ (Latvija) komandai.

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Svečiai iš Rygos rungtynes pradėjo užtikrintai ir pirmajame kėlinyje po dviejų greitų atakų išsiveržė į priekį dviem įvarčiais. Kėlinio pabaigoje aikštės šeimininkams pavyko sušvelninti atsilikimą iki 1:2.

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Antrojo kėlinio pačioje pradžioje vilniečiams pavyko išlyginti rezultatą (2:2), tačiau Rygos klubas greitai atsakė dviem tiksliais smūgiais ir vėl atitrūko (2:4).

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Nors netrukus pavyko dar kartą priartėti iki vieno įvarčio ribos, kėlinio pabaigoje svečiai pasižymėjo dukart iš eilės ir prieš lemiamą atkarpa susikrovė keturių įvarčių pranašumą (3:6).

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Trečiajame kėlinyje Rygos ledo ritulininkai dar labiau padidino persvarą ir šventė nesunkią pergalę.

Vilniaus komandos vartus gynęs Mario Lamperis atrėmė 29 varžovų metimus iš 39 (74.4 proc.).

Įvarčius Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ komandai pelnė:

Timonas Mažulis (16:12, Laisvydas Kudrevičius);

Lauri Huhdanpaa (20:50, Oleksandras Zaruba, Povilas Verenis);

T. Mažulis (31:29, Rokas Bacevičius);

Martynas Šulcas (58:08).

Šiandien Taline kita Baltijos čempionate dalyvaujanti Lietuvos komanda, Elektrėnų „Energija“ 4:7 (1:3, 2:2, 1:2) turėjo pripažinti aikštės šeimininkų, Talino HC „Panter“ (Estija) pranašumą.

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Šeimininkai mačą pradėjo itin aktyviai ir pirmajame kėlinyje pelnė du greitus įvarčius (2:0). „Energija“ tris kartus šiose rungtynėse švelnino rezultatą iki minimumo, tačiau išlyginti rezultato nepavyko, o dvikovos pabaigoje šeimininkai susikrovė lemiamą pranašumą.

„Energijos“ vartus gynęs Connoras Androlewiczius atlaikė 32 varžovų metimus iš 39 (82.1 proc.).

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Įvarčius Elektrėnų „Energijos“ komandai pelnė:

Egidijus Binkulis (14:56, Paulius Rumševičius, Kipras Grabliauskas);

Arnoldas Bosas (25:59);

A. Bosas (33:33, Tadas Kumeliauskas);

Ilia Baida (42:25, T. Kumeliauskas, A. Bosas).

Artimiausios Lietuvos klubų rungtynės susijusios su Estijos klubu. Elektrėnų „Energija“ jau rytoj, spalio 25 d., sekmadienį, 14:05 val. su estais susitiks dar kartą.

Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ į Estiją vyks po savaitės, kur spalio 31 d. (šeštadienį), 18:00 val. ir lapkričio 1 d. (sekmadienį), 14:00 val. su HC „Panter“ sužais dvejas rungtynes.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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