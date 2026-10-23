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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Lietuva

„Hockey Punks – Mototojos“ laukia dvikova su turnyrinės lentelės kaimynais

2026-10-23 12:20 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-23 12:20
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Šeštadienį Vilniaus „Pramogų arenoje“ sostinės „Hockey Punks – Mototoja“ namuose priims jau šį sezoną kartą nugalėtą Rygos „Prizma“ komandą.

Vilniaus Hockey Punks | hockey.lt nuotr.

Šeštadienį Vilniaus „Pramogų arenoje“ sostinės „Hockey Punks – Mototoja“ namuose priims jau šį sezoną kartą nugalėtą Rygos „Prizma“ komandą.

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„Hockey Punks – Mototoja“ šiuo metu turnyrinėje Baltijos ledo ritulio lygos lentelėje rikiuojasi aukščiau varžovų – penkis taškus turintys lietuviai yra septinti, o rygiečiai atsilieka vienu tašku.

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Ryojaus dvikova yra svarbi ir dėl to, kad stipriausių Latvijos, Lietuvos ir Estijos ekipų turnyre po reguliaraus sezono pabaigos šešios komandos toliau kovos dėl regiono čempionų taurės, ir bet kurios komandos pergalės atveju būtų pasiektas pirmasis šešetukas.

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Įdomu tai, kad tiek vilniečiai, tiek rygiečiai pastaruoju metu stringa – sezono pradžioje pasiekta pergalių, tačiau pastarąsias kelias rungtynes norisi greičiau pamiršti.

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„Hockey Punks – Mototoja“ po traumų ir asmeninių priežasčių paskutiniu metu iškrito beveik pusė gynybinės grandies žaidėjų ir todėl pradėjo šlubuoti ir kitų grandžių produktyvumas. Rungtynės namuose su įkandamu varžovu – puiki galimybė grįžti į šešetuką, garantuojantį tolesnę kovą dėl titulo.

Vyriausiasis komandos treneris suomis Elmo Aittola mano, kad rytoj jo auklėtiniai parodys kitą veidą: „Praėjusi savaitė jau tapo istorija. Šią savaitę verčiame naują puslapį ir esame pasiruošę rašyti naują savo istoriją. Rytoj mūsų laukia rimtas varžovas – Rygos „Prizma“, todėl atėjo laikas parodyti savo tikrąjį veidą namų arenoje. Į rikiuotę sugrįžus beveik visiems komandos žaidėjams, turime daugiau pasirinkimo galimybių, didesnę konkurenciją ir fizinės jėgos, kad galėtume diktuoti rungtynių tempą nuo pat pirmojo keitimo. Rytoj viską lems mūsų charakteris, komandinė vienybė ir atsidavimas vienas kitam visas 60 minučių. Mūsų sirgaliai nusipelnė matyti komandą, kuri ant ledo atiduoda visą širdį, kovoja dėl kiekvieno centimetro ir niekada nepasiduoda. Būtent tokį žaidimą rytoj esame pasiryžę jiems parodyti“.

Šeštadienio rungtynių pradžia „Pramogų arenoje“ – 16 val. 30 min. Bilietus galima įsigyti www.hockeypunks.lt arba Pramogų arenos kasoje prieš rungtynes. Siekiant išvengti stovėjimo eilėse organizatoriai rekomenduoja atvykti anksčiau.

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