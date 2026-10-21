OHL rungtynėse – lietuvių šou: Baltrūnas pelnė du įvarčius, Valivonis atliko du perdavimus

Šarūnas Baltrūnas įmušė 2 įvarčius, atliko rezultatyvų perdavimą, 3 kartus atakavo vartus, atliko jėgos veiksmą, blokavo varžovų smūgį ir gavo 2 baudos min., Simonas Valivonis atliko 2 rezultatyvius perdavimus, 3 kartus atakavo vartus bei blokavo varžovų smūgį, o Ignas Kaupaitis nežaidė.
Kyjivo „Capitals“ (Ukraina) ekipa su Luku Žukausku 3:2 palaužė Talino „HC Panter“ (Estija) pasipriešinimą. Lietuvis sykį smūgiavo į vartus bei laimėjo 4 iš 9 ritulio išmetimų.
„Capitals“ (20 tšk.) pirmauja lygoje, „HK Liepaja“ (9) užima 5-ą vietą, o „Rigas HS/Dinaburga“ (6) – 6-ą tarp 9 ekipų.
Lenkijos aukščiausioje lygoje Oskaro Božerockij atstovaujama Sanoko „STS Sokol“ ekipa savo arenoje 4:5 pralaimėjo prieš „Unią Oswiecim“. Lietuvis nepasižymėjo.
„STS Sokol“ (3 tšk.) rikiuojasi priešpaskutinė – 9-a.
Antroje pagal pajėgumą Norvegijos lygoje Haldeno „Comet“ su Pauliumi Gintautu namuose 3:0 šventė pergalę prieš „Lorenskog“. Lietuvis 2 kartus atakavo vartus ir gavo 4 baudos min.
„Comet“ (26 tšk.) lyderiauja 8 komandų pirmenybėse.
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