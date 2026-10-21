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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

OHL rungtynėse – lietuvių šou: Baltrūnas pelnė du įvarčius, Valivonis atliko du perdavimus

2026-10-21 22:51 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-21 22:51
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Trečiadienį Baltijos ledo ritulio lygoje (OHL) trijų lietuvių atstovaujama Liepojos „HK Liepaja“ (Latvija) namuose 10:3 sutriuškino be Igno Liegaus ir Edvardo Palijaus žaidusią „Rigas HS/Dinaburga“ (Latvija) ekipą.

Simonas Valivonis ir Šarūnas Baltrūnas | Stop kadras

Trečiadienį Baltijos ledo ritulio lygoje (OHL) trijų lietuvių atstovaujama Liepojos „HK Liepaja“ (Latvija) namuose 10:3 sutriuškino be Igno Liegaus ir Edvardo Palijaus žaidusią „Rigas HS/Dinaburga“ (Latvija) ekipą.

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Šarūnas Baltrūnas įmušė 2 įvarčius, atliko rezultatyvų perdavimą, 3 kartus atakavo vartus, atliko jėgos veiksmą, blokavo varžovų smūgį ir gavo 2 baudos min., Simonas Valivonis atliko 2 rezultatyvius perdavimus, 3 kartus atakavo vartus bei blokavo varžovų smūgį, o Ignas Kaupaitis nežaidė.

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