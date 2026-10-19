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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Bisturio įvarčiai Nyderlanduose užtikrino vietą pusfinalyje

2026-10-19 13:03 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-19 13:03
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Sekmadienį elitinėje Suomijos moterų ledo ritulio lygoje Turku TPS su Gabija Jaroševičiūte išvykoje po baudinių serijos 1:2 pralaimėjo prieš „Kuortanę“. Lietuvė ant ledo praleido 5 min. 45 sek. ir nepasižymėjo.

„Zoetermeer Panters“ nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Sekmadienį elitinėje Suomijos moterų ledo ritulio lygoje Turku TPS su Gabija Jaroševičiūte išvykoje po baudinių serijos 1:2 pralaimėjo prieš „Kuortanę“. Lietuvė ant ledo praleido 5 min. 45 sek. ir nepasižymėjo.

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TPS (14 tšk.) nukrito į 6-ą vietą tarp 8 ekipų.

Aukščiausioje Lenkijos lygoje Oskaro Božerockij atstovaujama Sanoko „STS Sokol“ komanda svečiuose 0:9 neturėjo vilčių prieš „ECZD Zaglebie Sosnowiec“. Lietuvis nepasižymėjo.

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„STS Sokol“ (3 tšk.) lieka priešpaskutinė – 9-a.

Nyderlandų taurės ketvirtfinalio atsakomosiose rungtynėse „Sweetlake Panters Zoetermeer“ ekipa, kurios garbę gina Dominykas Bisturys, 7:6 įveikė „Jumbo Flyers Heerenveen“ ir pateko į pusfinalį. Lietuvis pelnė 2 įvarčius ir atliko rezultatyvų perdavimą.

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Vokietijos trečioje lygoje („Oberliga“) „Hammer Eisbaren“ su Mantu Stankiumi 1:3 pralaimėjo stipriausiai Nyderlandų komandai – Tilburgo „Trappers“. Lietuvis nepasižymėjo.

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Marko Kaleinikovo atstovaujama Rostoko „Piranhas“ komanda namuose po pratęsimo 1:2 nusileido Leipcigo „KSW Icefighters“. Lietuvis nežaidė.

„EV Fussen“ su Ugniumi Čižu savo arenoje 3:2 įveikė „Selber Wolfe“ ekipą. Lietuvis atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir 3 kartus atakavo vartus.

Šiaurės konferencijoje „Hammer Eisbaren“ (17 tšk.) užima 5-ą vietą, o „Piranhas“ (10) – 10-ą tarp 12 komandų. Pietų konferencijoje „EV Fussen“ (14 tšk.) rikiuojasi 8-a tarp 14 ekipų.

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Ketvirtoje pagal pajėgumą JAV lygoje (SPHL) Eimanto Noreikos atstovaujama „Pee Dee IceCats“ komanda namie po pratęsimo 3:2 palaužė „Huntsville Havoc“ pasipriešinimą. Lietuvis nepasižymėjo.

„Pee Dee IceCats“ (2 tšk.) žengia 10-a tarp 12 komandų.

Elitinėje JAV jaunimo lygoje (USHL) „Cedar Rapids RoughRiders“ su Matu Januliu namuose 4:7 pralaimėjo prieš „Sioux Falls Stampede“ klubą. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą ir 2 kartus atakavo vartus.

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Omahos „Lancers“ be Edgaro Viskanto savo arenoje po pratęsimo 2:3 nusileido „Tri-City Storm“.

„Cedar Rapids RoughRiders“ (16 tšk.) yra 8 komandų Rytų konferencijos lyderė, o „Lancers“ (5) Vakaruose užima paskutinę – 8-ą – poziciją.

Aukščiausioje Švedijos jaunimo lygoje „Rogle BK“ su Dariumi Adakausku namuose 9:2 sutriuškino „Tingsryds AIF“ komandą. Lietuvis prie pergalės pridėjo 2 rezultatyvius perdavimus. 18-mečiui gynėjui iš Lietuvos tai buvo pirmieji rezultatyvumo balai per karjerą šioje lygoje.

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„Rogle BK“ (25 tšk.) rikiuojasi 5-a tarp 12-os Pietų konferencijos komandų.

Stipriausioje Šveicarijos jaunimo lygoje du lietuvius savo gretose turinti „LHC Academy“ namie po pratęsimo 1:2 pralaimėjo prieš „SCL Young Tigers“. Benas Andrejauskas ir Rapolas Bulovas nepasižymėjo.

Ženevos „Futur Hockey“ be Tado Šližio namuose po pratęsimo 3:4 pralaimėjo prieš „SC Rapperswil-Joną Lakers“.

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Dviejų lietuvių atstovaujama „Fribourg-Gotteron“ ekipa išvykoje po baudinių serijos 2:3 nusileido „HC Davos“ komandai. Danielius Čečekovas ir Robertas Dobrinskis nežaidė.

„LHC Academy“ (33 tšk.) užima 4-ą vietą, „Fribourg-Gotteron“ (19) – 9-ą, o „Futur Hockey“ (15) krito į paskutinę – 13-ą – poziciją.

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