„Ilves“ su Armaliu po dramatiškos baudinių serijos laimėjo prieš „Jokerit“

„Ilves“ (28 tšk.) pakilo į 17-os klubų lygos viršūnę.
Aukščiausioje Suomijos moterų lygoje Gabijos Jaroševičiūtės atstovaujama Turku TPS komanda savo arenoje 4:2 įveikė Oulu „Karpat“. Lietuvė žaidė 6 min. 21 sek. ir kartą atakavo vartus.
TPS (13 tšk.) lieka 5-oje vietoje tarp 8 ekipų.
Stipriausioje Šveicarijos lygoje Simo Ignatavičiaus atstovaujama Ženevos „Servette“ varžovų arenoje 3:6 neatsilaikė prieš „HC Ambri-Piottą“. Lietuvis žaidė 15 min. 52 sek., 3 kartus atakavo vartus ir blokavo 2 varžovų smūgius.
„Fribourg-Gotteron“ be Danieliaus Čečekovo namuose 6:1 sutriuškino „HC Lugano“ klubą.
„Servette“ (24 tšk.) užima 2-ą vietą, o „Fribourg-Gotteron“ (21) – 4-ą tarp 14 ekipų. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Pajėgiausioje Slovakijos lygoje toliau stringa Prešovo „HC Prešov“ komanda, kurios garbę gina Nerijus Ališauskas. Šį kartą „HC Prešov“ namuose 1:4 pralaimėjo prieš Košicės „HC Košicę“. Lietuvis žaidė net 28 min. 30 sek., 2 kartus atakavo vartus, blokavo 4 varžovų smūgius ir atliko 1 jėgos veiksmą.
„HC Prešov“ (3 tšk.) lieka paskutinė – 12-a.
Stipriausioje Norvegijos lygoje Stavangerio „Oilers“ su Daniilu Kovalenko svečiuose 2:5 pralaimėjo prieš „Frisk Asker“. Lietuvis žaidė 34 sek. ir nepasižymėjo.
Faustą Nausėdą ant suolo palikusi „Stjernen“ komanda išvykoje 2:3 nusileido „Storhamar“ ekipai.
„Oilers“ (12 tšk.) užima 5-ą poziciją, o „Stjernen“ (11) – 6-ą tarp 9 klubų.
Alpių lygoje „KHL Sisak“ (Kroatija) be traumuoto Marijaus Dumčiaus svečiuose 6:3 įveikė „Sportivi Ghiaccio Cortiną“ (Italija).
„KHL Sisak“ (13 tšk.) rikiuojasi 7-oje vietoje tarp 13 ekipų.
Nyderlandų taurės ketvirtfinalio atsakomosiose rungtynėse „Nijmegen Devils“ su Martynu Griniumi 8:4 įveikė „Santino Eindhoven Kemphanen“, o bendrą dviejų rungtynių seriją laimėjo rezultatu 15:5. Lietuvis įmušė įvartį ir atliko rezultatyvų perdavimą.
„Sweetlake Panters Zoetermeer“ ekipa, kurios garbę gina Dominykas Bisturys, pirmose ketvirtfinalio rungtynėse po pratęsimo 3:2 nugalėjo „Jumbo Flyers Heerenveen“. Lietuvis gavo 2 baudos min.
Antroje pagal pajėgumą Šveicarijos lygoje brolių Krakauskų atstovaujama „EHC Arosa“ namuose 0:4 nusileido „EHC Olten“ klubui. Emilijus Krakauskas žaidė 16 min. 52 sek., 2 kartus atakavo vartus, blokavo 1 varžovų smūgį, laimėjo 1 iš 2 ritulio išmetimų ir gavo 2 baudos min. Titas Krakauskas per 3 min. 41 sek. nepasižymėjo.
„EHC Arosa“ (6 tšk.) žengia paskutinė – 10-a.
Norvegijos antroje lygoje Haldeno „Comet“ su Pauliumi Gintautu išvykoje 4:2 įveikė Kongsvingerio „Knights“. Lietuvis pelnė įvartį ir 4 sykius atakavo vartus.
„Comet“ (23 tšk.) lyderiauja 8 komandų lygoje.
Ketvirtoje pagal pajėgumą JAV lygoje (SPHL) Eimanto Noreikos atstovaujama „Pee Dee IceCats“ komanda savo arenoje 1:3 pralaimėjo prieš „Huntsville Havoc“. Lietuvis nepasižymėjo.
„Pee Dee IceCats“ (0 tšk.) po pirmųjų sezono rungtynių užima 10-ą vietą tarp 12 ekipų.
Elitinėje JAV jaunimo lygoje (USHL) „Fargo Force“ su Dovydu Jukna namuose 5:1 nugalėjo Grin Bėjaus „Gamblers“. Lietuvis kartą atakavo vartus.
Omahos „Lancers“ be Edgaro Viskanto svečiuose 2:5 neatsilaikė prieš „Tri-City Storm“.
Mato Janulio atstovaujama „Cedar Rapids RoughRiders“ ekipa savo arenoje 5:3 pranoko „Sioux Falls Stampede“. Lietuvis užsidirbo 4 baudos min.
„Fargo Force“ (14 tšk.) pirmauja Vakarų konferencijoje, o „Lancers“ (4) užima paskutinę – 8-ą – vietą. „Cedar Rapids RoughRiders“ (16 tšk.) yra 8 komandų Rytų konferencijos lyderė.
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