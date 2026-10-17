Čižas pelnė įvartį ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus Vokietijoje, Grinius prisidėjo prie pergalės Nyderlanduose

„Ilves“ (26 tšk.) nukrito į 2-ą vietą tarp 17 klubų.
Šveicarijos stipriausioje lygoje Ženevos „Servette“ ekipa, kurios garbę gina Simas Ignatavičius, namuose 4:2 susitvarkė su „Langnau Tigers“ pasipriešinimu. Lietuvis žaidė 13 min. 50 sek. ir blokavo 1 varžovų smūgį.
„Servette“ (24 tšk.) užima 2-ą vietą, o Danielių Čečekovą savo gretose turinti „Fribourg-Gotteron“ (18) – 6-ą tarp 14 ekipų. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Pajėgiausioje Slovakijos lygoje Nerijaus Ališausko atstovaujama Prešovo „HC Prešov“ ekipa namuose po pratęsimo 3:4 turėjo pripažinti „HK Nitros“ pranašumą. Lietuvis žaidė 24 min. 30 sek., 4 kartus atakavo vartus, atliko jėgos veiksmą, blokavo varžovų smūgį ir gavo 2 baudos min.
„HC Prešov“ (3 tšk.) užima paskutinę – 12-ą – poziciją.
Lenkijos aukščiausioje lygoje Oskaro Božerockij atstovaujama Sanoko „STS Sokol“ komanda namuose 0:6 neprilygo Katovicų GKS. Lietuvis gavo 2 baudos min.
„STS Sokol“ (3 tšk.) rikiuojasi priešpaskutinė – 9-a.
Alpių lygoje „KHL Sisak“ (Kroatija) be traumuoto Marijaus Dumčiaus svečiuose po pratęsimo 1:2 pralaimėjo prieš „HC Meran/o Pircher“ (Italija).
„KHL Sisak“ (10 tšk.) užima 7-ą poziciją tarp 13 komandų.
Aukščiausioje Nyderlandų lygoje Tilburgo „Trappers“ dubleriai su Otu Urveliu savo arenoje 4:1 įveikė „Dordrecht Lions“ ekipą. Lietuvis nepasižymėjo.
„Trappers“ dubleriai (6 tšk.) šoktelėjo į 8-ą vietą tarp 13 ekipų.
Nyderlandų taurės turnyre Martyno Griniaus atstovaujama „Nijmegen Devils“ komanda 7:1 sutriuškino „Santino Eindhoven Kemphanen“ ekipą. Lietuvis pelnė įvartį ir atliko rezultatyvų perdavimą.
Antrosios ketvirtfinalio serijos rungtynės vyks šeštadienį.
Švedijos trečioje lygoje „Kiruna IF“, kurios garbę gina Arturas Seniutas, varžovų arenoje po pratęsimo 2:1 įveikė „Kalix HC“. Lietuvis nepasižymėjo.
„Kiruna IF“ (11 tšk.) Šiaurės konferencijoje užima 9-ą vietą tarp 19 ekipų.
Vokietijos trečioje lygoje („Oberliga“) „EV Fussen“ su Ugniumi Čižu 5:1 išsivežė pergalę iš „EHF Passau Black Hawks“ teritorijos. Lietuvis įmušė įvartį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, kartą atakavo vartus ir laimėjo 5 iš 14 ritulio išmetimų.
Manto Stankiaus atstovaujama „Hammer Eisbaren“ ekipa namuose 5:1 pranoko Halės „Saale Bulls“ klubą. Lietuvis net 6 kartus atakavo vartus.
Rostoko „Piranhas“ komanda, kurios garbę gina Markas Kaleinikovas, svečiuose 3:6 nusileido Hanoverio „Scorpions“ klubui. Lietuvis 2 kartus smūgiavo į vartus ir pralaimėjo 1 ritulio išmetimą.
Šiaurės konferencijoje „Hammer Eisbaren“ (17 tšk.) užima 4-ą vietą, o „Piranhas“ (9) – 9-ą tarp 12 komandų. Pietų konferencijoje „EV Fussen“ (11 tšk.) rikiuojasi 9-a tarp 14 ekipų.
Elitinėje JAV jaunimo lygoje (USHL) „Fargo Force“ su Dovydu Jukna namuose net 10:2 sutriuškino Grin Bėjaus „Gamblers“. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą ir 3 kartus atakavo vartus.
„Fargo Force“ (12 tšk.) tapo 8 komandų Vakarų konferencijos lydere.
Aukščiausioje Švedijos jaunimo lygoje Dariaus Adakausko atstovaujama „Rogle BK“ komanda namuose 7:4 susitvarkė su „Vaxjo Lakers HC“ pasipriešinimu. Lietuvis nepasižymėjo.
„Rogle BK“ (22 tšk.) Pietų konferencijoje žengia 6-a tarp 12 ekipų.
Stipriausioje Šveicarijos jaunimo lygoje dviejų lietuvių atstovaujama „Fribourg-Gotteron“ ekipa savo arenoje 7:4 įveikė „EV Zug“ klubą. Robertas Dobrinskis nepasižymėjo, o D. Čečekovas nežaidė.
Ženevos „Futur Hockey“ be Tado Šližio išvykoje 2:4 pralaimėjo prieš „SCL Young Tigers“.
„LHC Academy“ su dviem lietuviais savo arenoje po pratęsimo 3:4 neatsilaikė prieš „SC Bern Futures“. Benas Andrejauskas ir Rapolas Bulovas nepasižymėjo.
„LHC Academy“ (32 tšk.) užima 4-ą vietą, „Fribourg-Gotteron“ (18) – 8-ą, o „Futur Hockey“ (14) – 11-ą tarp 13 ekipų.
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