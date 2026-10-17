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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Čižas pelnė įvartį ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus Vokietijoje, Grinius prisidėjo prie pergalės Nyderlanduose

2026-10-17 12:19 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-17 12:19
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Penktadienį elitinėje Suomijos ledo ritulio lygoje Tamperės „Ilves“ su Mantu Armaliu išvykoje 1:3 neatsilaikė prieš Hemenlinos HPK. Lietuvis žaidė 58 min. 52 sek. ir atrėmė 22 iš 24 varžovų smūgių. Trečiasis įvartis krito jau pakeitus lietuvį aikštės žaidėju.

Ugnius Čižas | Tito Pacausko nuotr.

Penktadienį elitinėje Suomijos ledo ritulio lygoje Tamperės „Ilves“ su Mantu Armaliu išvykoje 1:3 neatsilaikė prieš Hemenlinos HPK. Lietuvis žaidė 58 min. 52 sek. ir atrėmė 22 iš 24 varžovų smūgių. Trečiasis įvartis krito jau pakeitus lietuvį aikštės žaidėju.

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„Ilves“ (26 tšk.) nukrito į 2-ą vietą tarp 17 klubų.

Šveicarijos stipriausioje lygoje Ženevos „Servette“ ekipa, kurios garbę gina Simas Ignatavičius, namuose 4:2 susitvarkė su „Langnau Tigers“ pasipriešinimu. Lietuvis žaidė 13 min. 50 sek. ir blokavo 1 varžovų smūgį.

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„Servette“ (24 tšk.) užima 2-ą vietą, o Danielių Čečekovą savo gretose turinti „Fribourg-Gotteron“ (18) – 6-ą tarp 14 ekipų. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

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Pajėgiausioje Slovakijos lygoje Nerijaus Ališausko atstovaujama Prešovo „HC Prešov“ ekipa namuose po pratęsimo 3:4 turėjo pripažinti „HK Nitros“ pranašumą. Lietuvis žaidė 24 min. 30 sek., 4 kartus atakavo vartus, atliko jėgos veiksmą, blokavo varžovų smūgį ir gavo 2 baudos min.

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„HC Prešov“ (3 tšk.) užima paskutinę – 12-ą – poziciją.

Lenkijos aukščiausioje lygoje Oskaro Božerockij atstovaujama Sanoko „STS Sokol“ komanda namuose 0:6 neprilygo Katovicų GKS. Lietuvis gavo 2 baudos min.

„STS Sokol“ (3 tšk.) rikiuojasi priešpaskutinė – 9-a.

Alpių lygoje „KHL Sisak“ (Kroatija) be traumuoto Marijaus Dumčiaus svečiuose po pratęsimo 1:2 pralaimėjo prieš „HC Meran/o Pircher“ (Italija).

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„KHL Sisak“ (10 tšk.) užima 7-ą poziciją tarp 13 komandų.

Aukščiausioje Nyderlandų lygoje Tilburgo „Trappers“ dubleriai su Otu Urveliu savo arenoje 4:1 įveikė „Dordrecht Lions“ ekipą. Lietuvis nepasižymėjo.

„Trappers“ dubleriai (6 tšk.) šoktelėjo į 8-ą vietą tarp 13 ekipų.

Nyderlandų taurės turnyre Martyno Griniaus atstovaujama „Nijmegen Devils“ komanda 7:1 sutriuškino „Santino Eindhoven Kemphanen“ ekipą. Lietuvis pelnė įvartį ir atliko rezultatyvų perdavimą.

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Antrosios ketvirtfinalio serijos rungtynės vyks šeštadienį.

Švedijos trečioje lygoje „Kiruna IF“, kurios garbę gina Arturas Seniutas, varžovų arenoje po pratęsimo 2:1 įveikė „Kalix HC“. Lietuvis nepasižymėjo.

„Kiruna IF“ (11 tšk.) Šiaurės konferencijoje užima 9-ą vietą tarp 19 ekipų.

Vokietijos trečioje lygoje („Oberliga“) „EV Fussen“ su Ugniumi Čižu 5:1 išsivežė pergalę iš „EHF Passau Black Hawks“ teritorijos. Lietuvis įmušė įvartį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, kartą atakavo vartus ir laimėjo 5 iš 14 ritulio išmetimų.

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Manto Stankiaus atstovaujama „Hammer Eisbaren“ ekipa namuose 5:1 pranoko Halės „Saale Bulls“ klubą. Lietuvis net 6 kartus atakavo vartus.

Rostoko „Piranhas“ komanda, kurios garbę gina Markas Kaleinikovas, svečiuose 3:6 nusileido Hanoverio „Scorpions“ klubui. Lietuvis 2 kartus smūgiavo į vartus ir pralaimėjo 1 ritulio išmetimą.

Šiaurės konferencijoje „Hammer Eisbaren“ (17 tšk.) užima 4-ą vietą, o „Piranhas“ (9) – 9-ą tarp 12 komandų. Pietų konferencijoje „EV Fussen“ (11 tšk.) rikiuojasi 9-a tarp 14 ekipų.

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Elitinėje JAV jaunimo lygoje (USHL) „Fargo Force“ su Dovydu Jukna namuose net 10:2 sutriuškino Grin Bėjaus „Gamblers“. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą ir 3 kartus atakavo vartus.

„Fargo Force“ (12 tšk.) tapo 8 komandų Vakarų konferencijos lydere.

Aukščiausioje Švedijos jaunimo lygoje Dariaus Adakausko atstovaujama „Rogle BK“ komanda namuose 7:4 susitvarkė su „Vaxjo Lakers HC“ pasipriešinimu. Lietuvis nepasižymėjo.

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„Rogle BK“ (22 tšk.) Pietų konferencijoje žengia 6-a tarp 12 ekipų.

Stipriausioje Šveicarijos jaunimo lygoje dviejų lietuvių atstovaujama „Fribourg-Gotteron“ ekipa savo arenoje 7:4 įveikė „EV Zug“ klubą. Robertas Dobrinskis nepasižymėjo, o D. Čečekovas nežaidė.

Ženevos „Futur Hockey“ be Tado Šližio išvykoje 2:4 pralaimėjo prieš „SCL Young Tigers“.

„LHC Academy“ su dviem lietuviais savo arenoje po pratęsimo 3:4 neatsilaikė prieš „SC Bern Futures“. Benas Andrejauskas ir Rapolas Bulovas nepasižymėjo.

„LHC Academy“ (32 tšk.) užima 4-ą vietą, „Fribourg-Gotteron“ (18) – 8-ą, o „Futur Hockey“ (14) – 11-ą tarp 13 ekipų.

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