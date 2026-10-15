Norvegijoje – lietuvių akistata: Kovalenko komanda įveikė Nausėdos ekipą

Nugalėtojų gretose Daniilas Kovalenko žaidė trečiajame penkete. Gynėjas ant ledo praleido 10 min. 57 sek. ir puolime nepasižymėjo.
„Stjernen“ vartininkas Faustas Nausėda atrėmė 24 iš 28 varžovų smūgių. Lietuvis žaidė 58 min. 18 sek., o likusį laiką buvo pakeistas šeštuoju aikštės žaidėju.
„Oilers“ (12 tšk.) turnyrinėje lentelėje pakilo į 4-ą vietą ir nustūmė „Stjernen“ (11) į 6-ą poziciją tarp 9 ekipų.
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