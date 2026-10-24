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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Medvedevas pasinaudojo Bubliko pasitraukimu, o Basilašvilis eliminavo Tsitsipą

2026-10-24 21:56 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-24 21:56
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Daniilas Medvedevas (ATP-5) išsaugojo galimybę apginti praėjusiais metais iškovotą titulą Almatos ATP 250 turnyre. Šeštadienį pusfinalyje rusas 6:3 pirmavo prieš šeimininkų atstovą Aleksandrą Bubliką (ATP-19), tačiau dėl traumos Kazachstano tenisininkas buvo priverstas nutraukti susitikimą. Pirmoji turnyro raketė D. Medvedevas šį sezoną ATP ture jau žais penktajame finale. Sekmadienį dėl titulo jis kovos su nuo kvalifikacijos pergales skinančiu kartvelu Nikolozu Basilašviliu (ATP-128).

Daniilas Medvedevas | EPA nuotr.

Daniilas Medvedevas (ATP-5) išsaugojo galimybę apginti praėjusiais metais iškovotą titulą Almatos ATP 250 turnyre. Šeštadienį pusfinalyje rusas 6:3 pirmavo prieš šeimininkų atstovą Aleksandrą Bubliką (ATP-19), tačiau dėl traumos Kazachstano tenisininkas buvo priverstas nutraukti susitikimą. Pirmoji turnyro raketė D. Medvedevas šį sezoną ATP ture jau žais penktajame finale. Sekmadienį dėl titulo jis kovos su nuo kvalifikacijos pergales skinančiu kartvelu Nikolozu Basilašviliu (ATP-128).

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„Tikiuosi, kad jam nenutiko nieko rimto. Jau mačo pradžioje mačiau, kad jam sunku judėti, todėl turėjau toliau stengtis laimėti, nes teniso korte tai vienintelis kelias, tačiau tikiuosi, kad trauma nėra rimta ir jis galės kuo greičiau sugrįžti“, – apie A. Bubliko pasitraukimą kalbėjo D. Medvedevas.

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30-metis rusas 2026 metais kietosios dangos kortuose iškovojo 37 pergales – tai geriausias rezultatas tarp visų ATP turo žaidėjų. Almatos turnyre D. Medvedevas yra laimėjęs 10 iš 11 sužaistų mačų.

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Sėkmingas pasirodymas Kazachstane taip pat sustiprino jo galimybes patekti į sezono pabaigoje vyksiantį ATP finalinį turnyrą Turine. Pagal šiemet pelnytus taškus D. Medvedevas užima šeštąją vietą ir nuo ketvirtoje pozicijoje esančio italo Flavio Cobolli atsilieka vos 55 taškais.

Kitame pusfinalyje N. Basilašvilis po atkaklios kovos 6:4, 6:7 (5:7), 6:3 įveikė graiką Stefaną Tsitsipą (ATP-39) ir pirmą kartą nuo 2022 metų pateko į ATP turo finalą. Buvusi 16-oji pasaulio raketė sekmadienį sieks šeštojo ATP turo titulo.

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D. Medvedevas ir N. Basilašvilis iki šiol buvo susitikę tik kartą – 2022 metais Vienoje pergalę šventė rusas. Nepriklausomai nuo finalo baigties, 34-erių N. Basilašvilis pirmadienį sugrįš į geriausių pasaulio tenisininkų šimtuką. Šiuo metu virtualiame reitinge jis pakilo į 97-ąją vietą.

Finalą sekmadienį nuo 12 val. tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

Su didžiuoju tenisu šiame turnyre atsisveikino Michailas Kukuškinas (ATP-389). 38-erių Kazachstano atstovas aštuntfinalyje 1:6, 2:6 neturėjo vilčių prieš graiką S. Tsitsipą. M. Kukuškinas geriausiais karjeros laikais buvo 39-as ATP reitinge, įveikė Janniką Sinnerį, Staną Wawrinką, Davidą Ferrerą, Juaną Martiną del Potro ir kitas žvaigždes, o 2010 m. laimėjo vienintelį ATP turo vienetų turnyrą karjeroje.

Prastą atkarpą pratęsė Kroatijos veteranas Marinas Čiličius (ATP-84), jau pirmajame rate 2:6, 5:7 nusileidęs N. Basilašviliui. Tai buvo 8-as kroato pralaimėjimas per 10 pastarųjų mačų.

ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Almatoje prizų fondą sudaro daugiau nei 1,075 mln. JAV dolerių. 

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