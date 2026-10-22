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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Wawrinkos karjera artėja prie pabaigos – Lione šveicaras atsisveikino su Prancūzijos publika

2026-10-22 21:49 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-22 21:49
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41-erių Stanui Wawrinkai (ATP-140) nepavyko pergalingai atsisveikinti su Prancūzijos teniso gerbėjais. Šveicaras ATP 250 serijos turnyro Lione antrajame rate 2:6, 4:6 nusileido pirmajai turnyro raketei italui Flavio Cobolli (ATP-6) ir baigė pasirodymą priešpaskutiniame savo karjeros turnyre. Jau kitą savaitę S. Wawrinka paskutinį kartą į kortą žengs gimtojoje Šveicarijoje – ATP 500 serijos turnyre Bazelyje, po kurio baigs profesionalo karjerą.

Stanas Wawrinka | Scanpix nuotr.

41-erių Stanui Wawrinkai (ATP-140) nepavyko pergalingai atsisveikinti su Prancūzijos teniso gerbėjais. Šveicaras ATP 250 serijos turnyro Lione antrajame rate 2:6, 4:6 nusileido pirmajai turnyro raketei italui Flavio Cobolli (ATP-6) ir baigė pasirodymą priešpaskutiniame savo karjeros turnyre. Jau kitą savaitę S. Wawrinka paskutinį kartą į kortą žengs gimtojoje Šveicarijoje – ATP 500 serijos turnyre Bazelyje, po kurio baigs profesionalo karjerą.

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F. Cobolli į ketvirtfinalį žengė užtikrintai. Nors italas iki tol buvo pralaimėjęs tris mačus iš eilės, Lione jis greitai perėmė iniciatyvą. S. Wawrinkai galėjo atsiliepti ir ankstesnės dienos mačas, kuriame jis po 2 valandų ir 46 minučių kovos įveikė Martiną Landaluce.

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F. Cobolli po pirmojo padavimo laimėjo net 87 proc. taškų ir išnaudojo tris iš keturių progų tašku laimėti varžovo padavimų seriją.

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F. Cobolli po mačo kreipėsi į S. Wawrinką: „Žaisdamas prieš tave labai jaudinausi. Tu nesi eilinis varžovas, tu – šio sporto legenda“.

Tuo metu S. Wawrinka atsisveikino su Prancūzijos publika. Prieš kelis mėnesius jam pagerbimo ceremonija buvo surengta „Roland Garros“ kortuose. Per išskirtinę karjerą šveicaras iškovojo tris „Didžiojo kirčio“ turnyrų titulus: 2014 metais triumfavo „Australian Open“, 2015-aisiais laimėjo „Roland Garros“, o 2016-aisiais – „US Open“. Aukščiausia jo vieta pasaulio reitinge buvo trečioji.

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Prancūzas Felixas Balshaw (ATP-186) aštuntfinalyje pelnė reto grožio tašką, bet vis tiek 4:6, 4:6 krito prieš tautietį Corentiną Moutet (ATP-94). Viename iš epizodų F. Balshaw atliko smūgį tarp kojų, o tada tašką užbaigė smūgiu viena ranka išorine raketės puse.

Aštuntfinalyje iškrito ir vienas iš favoritų monakietis Valentinas Vacherot (ATP-32), 6:2, 4:6, 4:6 neišlaikęs iniciatyvos prieš prancūzą Lucą van Assche (ATP-48).

Be pergalių Lione liko buvusi 6-oji pasaulio raketė italas Matteo Berrettini (ATP-43). Jis 6:7 (4:7), 5:7 krito prieš korto šeimininką Kyrianą Jacquet (ATP-85). Pirmajame sete „break pointus“ kūrėsi tik italas, bet jis iššvaistė visas 5 savo progas, o vėliau pralaimėjo pratęsimą. Antrajame sete vienintelį „break pointą“ turėjo K. Jacquet – prancūzas nesuklydo ir susikrovė pergalingą pranašumą.

ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Lione prizų fondą sudaro 757,32 tūkst. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.  

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