Wawrinkos karjera artėja prie pabaigos – Lione šveicaras atsisveikino su Prancūzijos publika

F. Cobolli į ketvirtfinalį žengė užtikrintai. Nors italas iki tol buvo pralaimėjęs tris mačus iš eilės, Lione jis greitai perėmė iniciatyvą. S. Wawrinkai galėjo atsiliepti ir ankstesnės dienos mačas, kuriame jis po 2 valandų ir 46 minučių kovos įveikė Martiną Landaluce.
F. Cobolli po pirmojo padavimo laimėjo net 87 proc. taškų ir išnaudojo tris iš keturių progų tašku laimėti varžovo padavimų seriją.
F. Cobolli po mačo kreipėsi į S. Wawrinką: „Žaisdamas prieš tave labai jaudinausi. Tu nesi eilinis varžovas, tu – šio sporto legenda“.
Tuo metu S. Wawrinka atsisveikino su Prancūzijos publika. Prieš kelis mėnesius jam pagerbimo ceremonija buvo surengta „Roland Garros“ kortuose. Per išskirtinę karjerą šveicaras iškovojo tris „Didžiojo kirčio“ turnyrų titulus: 2014 metais triumfavo „Australian Open“, 2015-aisiais laimėjo „Roland Garros“, o 2016-aisiais – „US Open“. Aukščiausia jo vieta pasaulio reitinge buvo trečioji.
Prancūzas Felixas Balshaw (ATP-186) aštuntfinalyje pelnė reto grožio tašką, bet vis tiek 4:6, 4:6 krito prieš tautietį Corentiną Moutet (ATP-94). Viename iš epizodų F. Balshaw atliko smūgį tarp kojų, o tada tašką užbaigė smūgiu viena ranka išorine raketės puse.
Tweener + One handed backhand winner You can see Roger Federer is Felix Balshaw’s idol! https://t.co/EKfOEuD6WMREKLAMAREKLAMAREKLAMA— José Morgado (@josemorgado) October 21, 2026
Aštuntfinalyje iškrito ir vienas iš favoritų monakietis Valentinas Vacherot (ATP-32), 6:2, 4:6, 4:6 neišlaikęs iniciatyvos prieš prancūzą Lucą van Assche (ATP-48).
Be pergalių Lione liko buvusi 6-oji pasaulio raketė italas Matteo Berrettini (ATP-43). Jis 6:7 (4:7), 5:7 krito prieš korto šeimininką Kyrianą Jacquet (ATP-85). Pirmajame sete „break pointus“ kūrėsi tik italas, bet jis iššvaistė visas 5 savo progas, o vėliau pralaimėjo pratęsimą. Antrajame sete vienintelį „break pointą“ turėjo K. Jacquet – prancūzas nesuklydo ir susikrovė pergalingą pranašumą.
ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Lione prizų fondą sudaro 757,32 tūkst. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.