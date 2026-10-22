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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Europos lyga

Europos lyga: „Juventus“ rungtynes su „Rennes“ baigė lygiosiomis, „Bayer“ šventė pergalę

2026-10-22 21:48 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-22 21:48
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UEFA Europos lygos rungtynės tarp Turino „Juventus“ ir „Rennes“ komandų baigėsi rezultatyviomis lygiosiomis 2:2.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

UEFA Europos lygos rungtynės tarp Turino „Juventus“ ir „Rennes“ komandų baigėsi rezultatyviomis lygiosiomis 2:2.

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Zeki Celikas rungtynių pradžioje tiksliai nukreipė kamuolį į tolimąjį vartų kampą ir išvedė „Juventus“ į priekį 1:0.

Mousa Tamari tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir greitai atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.

Boulaye Dia pirmojo kėlinio pabaigoje realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir persvėrė rezultatą „Rennes“ naudai 2:1.

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Nickas Woltemade sužaidus daugiau nei valandą pasižymėjo nuo vienuolikos metrų atžymos ir išlygino rezultatą 2:2.

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N. Woltemade‘as tapo vos trečiuoju futbolininku, pasižymėjusiu pirmose trejose rungtynėse pagrindiniuose Europos turnyruose atstovaudamas „Juventus“ nuo Darko Kovacevičiaus (1999 m.) ir Roberto Baggio (1990 m.).

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„Juventus“ po 3 sužaistų rungtynių turi surinkęs 7 taškus ir rikiuojasi ketvirtoje Europos lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Rennes“ su 5 taškais žengia tryliktas.

Tuo tarpu kitame susitikime Lėverkuzeno „Bayer“ klubas svečiuose 2:0 nugalėjo Kretos OFI futbolininkus.

Pirmasis prie vartininko atremto kamuolio atsidūręs Jonas Hofmannas nukreipė jį į vartus ir išvedė „Bayer“ į priekį 1:0. Netrukus pastarasis antrą kartą šiame susitikime nuginklavo vartininką ir padvigubino svečių ekipos pranašumą 2:0.  

„Bayer“ yra iškovojęs visas tris pergales, savo sąskaitoje turi 9 taškus ir rikiuojasi turnyrinės lentelės viršūnėje. Tuo tarpu OFI su 3 taškais žengia 21-as.

 

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