Europos lyga: „Juventus“ rungtynes su „Rennes“ baigė lygiosiomis, „Bayer“ šventė pergalę

Zeki Celikas rungtynių pradžioje tiksliai nukreipė kamuolį į tolimąjį vartų kampą ir išvedė „Juventus“ į priekį 1:0.
Mousa Tamari tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir greitai atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.
Boulaye Dia pirmojo kėlinio pabaigoje realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir persvėrė rezultatą „Rennes“ naudai 2:1.
Nickas Woltemade sužaidus daugiau nei valandą pasižymėjo nuo vienuolikos metrų atžymos ir išlygino rezultatą 2:2.
N. Woltemade‘as tapo vos trečiuoju futbolininku, pasižymėjusiu pirmose trejose rungtynėse pagrindiniuose Europos turnyruose atstovaudamas „Juventus“ nuo Darko Kovacevičiaus (1999 m.) ir Roberto Baggio (1990 m.).
„Juventus“ po 3 sužaistų rungtynių turi surinkęs 7 taškus ir rikiuojasi ketvirtoje Europos lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Rennes“ su 5 taškais žengia tryliktas.
Tuo tarpu kitame susitikime Lėverkuzeno „Bayer“ klubas svečiuose 2:0 nugalėjo Kretos OFI futbolininkus.
Pirmasis prie vartininko atremto kamuolio atsidūręs Jonas Hofmannas nukreipė jį į vartus ir išvedė „Bayer“ į priekį 1:0. Netrukus pastarasis antrą kartą šiame susitikime nuginklavo vartininką ir padvigubino svečių ekipos pranašumą 2:0.
„Bayer“ yra iškovojęs visas tris pergales, savo sąskaitoje turi 9 taškus ir rikiuojasi turnyrinės lentelės viršūnėje. Tuo tarpu OFI su 3 taškais žengia 21-as.
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