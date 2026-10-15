„Juventus“ išplėšė pergalę UEFA Europos lygos rungtynėse su „Celta“

Rungtynėse išvykoje „Juventus“ 2:1 pabaigė dvikovą su Vigo „Celta“.
Šioje dvikovoje italams teko vytis savo varžovus. Pranašumą šeimininkams leido įgyti Hugo Alvarezas.
Po pertraukos „Juventus“ rezultatą lygino. Antruoju savo įvarčiu UEFA Europos lygoje pasižymėjo Nickas Woltemade`as.
Jau per pridėtą laiką italai šventė pergalę. Lemtingu tapo Randalo Kolo Muani smūgis.
Po dviejų turų „Juventus“ savo sąskaitoje turi 6 taškus.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.