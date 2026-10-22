Jonesas įvardijo kovotoją, kuris kėlė didžiausią grėsmę jo legendiniam statusui

Prieš kovą Baltųjų rūmų turnyre I. Topuria buvo nenugalėtas, jau buvo tapęs dviejų svorio kategorijų UFC čempionu ir savo sąskaitoje turėjo pergalių prieš ne vieną būsimą UFC „Šlovės muziejaus“ narį. Vis dėlto J. Gaethje sugriovė I. Topurios planus – ketvirtajame raunde jį sustabdė, iškovojo pergalę ir tapo čempionu.
„Topuria mane žavi. Prieš turnyrą prie Baltųjų rūmų man jis atrodė nenugalimas. Nors labai norėčiau, kad kiti kovotojai pagerintų mano rekordus ir taptų geriausiais istorijoje, kita mano pusė nori išsaugoti šį statusą dėl savo vaikų ir šeimos garbės. Tiesą sakant, maniau, kad Ilia bus pirmasis kovotojas, galintis mesti iššūkį mano, kaip geriausio visų laikų kovotojo, vardui, tačiau tada pamatėme, kas nutiko“, – „Prince Street Pizza“ sakė J. Jonesas.
Nors I. Topurios pralaimėjimas buvo netikėtas ir tapo rimtu smūgiu jo karjerai, J. Jonesas pabrėžė ir toliau vertinantis jo gebėjimus bei asmenybę.
„Man patinka jo kovos stilius, boksas, smūgių jėga ir pasitikėjimas savimi. Žaviuosi ir tuo, kaip jis elgiasi už ringo ribų. Jis kilęs iš sėkmingos šeimos, jam nereikia kovoti dėl pinigų – jis tai daro, nes myli šį sportą. Būtent dėl šių priežasčių tapau dideliu jo gerbėju“, – teigė amerikietis.
J. Jonesas taip pat tiki, kad I. Topuria sugebės atsitiesti po nesėkmės. Abu kovotojai turi tą patį vadybininką, todėl amerikietis teigė girdėjęs, kad I. Topuria deda visas pastangas, jog sugrįžtų į pergalių kelią.
„Jis daro viską, ką reikia. Rūpinasi atsigavimu ir visu kitu“, – pridūrė J. Jonesas.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.