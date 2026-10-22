Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Jonesas įvardijo kovotoją, kuris kėlė didžiausią grėsmę jo legendiniam statusui

2026-10-22 21:28 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-22 21:28
Pridėkite kaip šaltinį Google

MMA legenda Jonas Jonesas iki šiol žavisi Ilia Topuria, nors pastarasis neseniai patyrė netikėtą pralaimėjimą Justinui GaethjeJ. Jonesas dažnai vadinamas geriausiu visų laikų mišrių kovos menų kovotoju, tačiau pats amerikietis manė, kad I. Topuria gali tapti pirmuoju rimtu pretendentu perimti šį titulą.

Jonas Jonesas | Stop kadras

MMA legenda Jonas Jonesas iki šiol žavisi Ilia Topuria, nors pastarasis neseniai patyrė netikėtą pralaimėjimą Justinui GaethjeJ. Jonesas dažnai vadinamas geriausiu visų laikų mišrių kovos menų kovotoju, tačiau pats amerikietis manė, kad I. Topuria gali tapti pirmuoju rimtu pretendentu perimti šį titulą.

REKLAMA
0

Prieš kovą Baltųjų rūmų turnyre I. Topuria buvo nenugalėtas, jau buvo tapęs dviejų svorio kategorijų UFC čempionu ir savo sąskaitoje turėjo pergalių prieš ne vieną būsimą UFC „Šlovės muziejaus“ narį. Vis dėlto J. Gaethje sugriovė I. Topurios planus – ketvirtajame raunde jį sustabdė, iškovojo pergalę ir tapo čempionu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Topuria mane žavi. Prieš turnyrą prie Baltųjų rūmų man jis atrodė nenugalimas. Nors labai norėčiau, kad kiti kovotojai pagerintų mano rekordus ir taptų geriausiais istorijoje, kita mano pusė nori išsaugoti šį statusą dėl savo vaikų ir šeimos garbės. Tiesą sakant, maniau, kad Ilia bus pirmasis kovotojas, galintis mesti iššūkį mano, kaip geriausio visų laikų kovotojo, vardui, tačiau tada pamatėme, kas nutiko“, – „Prince Street Pizza“ sakė J. Jonesas.

REKLAMA
REKLAMA

Nors I. Topurios pralaimėjimas buvo netikėtas ir tapo rimtu smūgiu jo karjerai, J. Jonesas pabrėžė ir toliau vertinantis jo gebėjimus bei asmenybę.

REKLAMA

„Man patinka jo kovos stilius, boksas, smūgių jėga ir pasitikėjimas savimi. Žaviuosi ir tuo, kaip jis elgiasi už ringo ribų. Jis kilęs iš sėkmingos šeimos, jam nereikia kovoti dėl pinigų – jis tai daro, nes myli šį sportą. Būtent dėl šių priežasčių tapau dideliu jo gerbėju“, – teigė amerikietis.

J. Jonesas taip pat tiki, kad I. Topuria sugebės atsitiesti po nesėkmės. Abu kovotojai turi tą patį vadybininką, todėl amerikietis teigė girdėjęs, kad I. Topuria deda visas pastangas, jog sugrįžtų į pergalių kelią.

„Jis daro viską, ką reikia. Rūpinasi atsigavimu ir visu kitu“, – pridūrė J. Jonesas.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų