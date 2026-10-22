Apie McGregoro reabilitaciją prabilęs kovotojo bičiulis: „Conoras izoliavosi Los Andžele“

Apie Airijos kovinio sporto žvaigždės reabilitaciją papasakojo kelerius pastaruosius metus kartu su juo besitreniruojantis artimas bičiulis Dillonas Danisas. Suprantama, kad po kelio priekinio kryžminio raiščio rekonstrukcijos operacijos atsigaunantį C. McGregorą nuliūdino tai, kaip baigėsi jo kova su Maxu Holloway. Vis dėlto D. Danisas tikina, kad jei kas nors ir gali ištverti tokius sunkumus bei atsitiesti, tai tik buvęs dviejų svorio kategorijų UFC čempionas.
Bendraudamas su „MMA Fighting“ žurnalistu Mike'u Hecku, bičiulis atskleidė, kokios sunkios emocijos kovotoją užplūdo iškart po nesėkmės.
„Akivaizdu, jog po kovos galite tik įsivaizduoti, kaip žmogus galėtų jaustis, kai sugrįžta po penkerių metų pertraukos, ir viskas sugriūva taip greitai. Jis buvo prislėgtas, kaip ir bet kuris kitas žmogus. Nesileisiu į detales, apie ką kalbėjomės, nes tai asmeniška, bet pagalvokite, kaip jaustumėtės patys? Rengiamas didžiausias sugrįžimas, o nutinka toks dalykas“, – sakė D. Danisas.
Vis dėlto, treniruočių partnerio teigimu, prislėgtas nuotaikas greitai pakeitė geležinė disciplina, o sportininkas jau pradėjo intensyvų atsistatymo procesą.
„Dabar jo būsena kur kas geresnė. Su juo visą parą būna slaugė, jis atlieka visus reikiamus pratimus. Conoras izoliavosi Los Andžele, daro viską, ko reikia jo keliui, ir yra susikoncentravęs į sugrįžimą. Jis turi tokią savybę – jei kam nors pasiryžta, tai ir padaro. Niekas jam nepasakys, kad jis daugiau nebekovos ar kad niekada nebebus toks pat, ir visų kitų nesąmonių, kurias visi kalba. Kai šis vyrukas turi tikslą, jis mato tik jį“, – aiškino D. Danisas.
Airiui dabartiniame UFC kontrakte liko viena kova. Pats C. McGregoras jau ne kartą yra sakęs, kad planuoja sugrįžti ir tikisi vėl kovoti jau per 2027 metų „Tarptautinę kovų savaitę“, kuri paprastai vyksta liepą.
Nors kol kas jokia kova nei pasiūlyta, nei suplanuota, D. Danisas yra visiškai tikras, kad airis daro viską, ką gali, kad sugrįžtų.
„Šiuo metu jis yra susikoncentravęs. Bendrauju su juo beveik kasdien. Dabar jis gerai jaučiasi, ir aš džiaugiuosi tai matydamas“, – teigė D. Danisas.
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