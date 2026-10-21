Perry traukiasi iš BKFC ir planuoja visą dėmesį skirti MMA

35-erių sportininkas iš UFC ir MMA pasitraukė 2021 metais, kai „UFC Vegas 23“ turnyre pralaimėjo Danieliui Rodriguezui. Vėliau jis atgaivino savo karjerą BKFC kovose be pirštinių, kur iškovojo 6 pergales ir nepatyrė nė vieno pralaimėjimo. 2024 metais jis taip pat priėmė bokso dvikovą prieš Jake'ą Paulą, nors tam pasiruošti turėjo nedaug laiko.
Į MMA narvą M. Perry sugrįžo gegužę, kai „Most Valuable Promotions“ turnyre, kurio pagrindinėje kovoje susitiko Ronda Rousey ir Gina Carano, įveikė kitą buvusį UFC kovotoją Nate'ą Diazą. Vis dėlto rugpjūtį „Duel Arena 1“ turnyre jis pralaimėjo Brandonui Jenkinsui.
Laidoje „The Ariel Helwani Show“ patvirtinęs, kad į BKFC negrįš, kovotojas prabilo apie savo sprendimo motyvus ir ateitį.
„Netrukus galiu sulaukti dar vienos didelės MMA galimybės. Gera tai išsakyti. Turėjau tam tikrų minčių apie tai. Tai yra „BK sukčiavimo kodas“. Tie reikalai be pirštinių, manau, yra sukčiavimo kodas. Ir tie dviejų minučių raundai... Man sekėsi gerai. Buvo smagu. Sulaukiau dėmesio tai darydamas. Esu pasirengęs kitam iššūkiui ir MMA yra mano ateityje, todėl atiduosiu visas jėgas.
Manau, kad man skirta kautis su pirštinėmis, ir branginsiu tai – aš esu aukšto lygio profesionalas, čia kažką kuriu, ir tai yra didžiulis iššūkis. Tai sunkiau. Penkių minučių raundas su viskuo – imtynėmis, boksu ir spyriais“, – teigė M. Perry.
Nors M. Perry visiškai neatmetė galimybės ateityje sugrįžti į kovas be pirštinių, bent artimiausius dvejus metus jis planuoja susitelkti tik į MMA.
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