„Kibirkštis“ iškovojo pergalę prieš „Landes“

Vilnietės spurtą surengė trečiajame kėlinyje ir vienu metu turėjo 19 taškų pranašumą – 57:38. Nors varžovėms buvo pavykę priartėti iki 4 taškų (59:63), tačiau mačo pabaigoje Lietuvos klubas vėl buvo solidesnis. Rungtynes Viliaus Stanišausko auklėtinės galiausiai laimėjo 73:67.
Rezultatyviausiai Vilniaus ekipoje žaidė Daugilė Ūsė, kuri pelnė 18 taškų (18 atk. kam.), Nausia Woolfolk surinko 12 (2/9 dvit.), Niyah Becker – 10 (7 atk. kam.), Brigita Sinickaitė – 9.
Pralaimėjusioms Trinity San Antonio įmetė 18 taškų (6 rez. per.), Murjanatu Musa surinko 17 (6/15 dvit.), Aleksa Gulbė (3/3 trit.) pridėjo 15.
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