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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Lietuvių kilmės UFC kovotoja sulaukė didelio įvertinimo – atsidūrė tarp geriausiųjų pasaulyje

2026-10-20 22:20 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-20 22:20
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Po UFC turnyro Edmontone pasikeitė moterų 56,7 kg svorio kategorijos reitingas. Jame Jasmine Jasudavicius pakilo trimis pozicijomis aukštyn, o jos įveikta Erin Blanchfield smuktelėjo žemyn.

Jasmine Jasudavicius | Scanpix nuotr.

Po UFC turnyro Edmontone pasikeitė moterų 56,7 kg svorio kategorijos reitingas. Jame Jasmine Jasudavicius pakilo trimis pozicijomis aukštyn, o jos įveikta Erin Blanchfield smuktelėjo žemyn.

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J. Jasudavicius Edmontone pateikė staigmeną, įveikusi aukštai reitinguotą E. Blanchfield. Ši pergalė leido lietuvių kilmės kanadietei pakilti į trečiąją reitingo vietą. Tai jos rekordinės karjeros aukštumos.

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Tuo metu E. Blanchfield prarado dvi pozicijas ir dabar užima penktąją vietą. Tarp jų įsiterpė ketvirtoje vietoje likusi Manon Fiorot.

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Moterų lengviausios svorio kategorijos čempionės diržas priklauso Nataliai Silvai. Pirmąsias dvi pozicijas reitinge užima traumą besigydanti Valentina Ševčenko ir Alexa Grasso.

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Rose Namajunas išlaikė 7-ą vietą. Ją be minėtų kovotojų dar lenkia Weili Zhang.

Atnaujintas geriausių kovotojų reitingas:

J. Jasudavicius taip pat buvo įtraukta į absoliutų geriausių UFC moterų kovotojų („pound for pound“) reitingą. Ten jai skirta 12-a vieta. Simboliška, kad taip ji aplenkė kitą lietuvių kilmės kovotoją R. Namajunas, kuri nukrito į 13-ą poziciją.

J. Jasudavicius yra laikoma labai realia pretendente kovoti dėl pasaulio čempionės diržo su N. Silva. Taip jau sutapo, kad 2027 m. sausio 30 d. „UFC 336“ turnyras vyks Toronte (Kanada). Gali būti, kad UFC tam turnyrui ieškos vietinės kovotojos ar kovotojo, kuris galėtų kautis dėl pasaulio čempiono diržo. J. Jasudavicius reitinge dabar yra taip aukštai, kad niekas nenustebtų, jei ji gautų titulinę kovą.

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