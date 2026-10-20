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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

KOK: Briedis pažadėjo susikauti su Zučiu, o Jagėlo titulinė kova sukėlė ginčus

2026-10-20 18:45 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-20 18:45
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Rygoje (Latvija) vykusiame kovų sporto renginyje „KOK 129 World Series“ netrūko dramatiškų įvykių. Daug diskusijų sukėlė MMA BUSHIDO titulinė kova tarp Ragnerso Dzigurso ir Vitoldo Jagėlo, o vakaro pabaigoje dėmesio centre atsidūrė ir viešas buvusio pasaulio bokso čempiono Mairio Briedžio bei Kristapo Zučio konfliktas.

KOK nuotr. | Organizatorių nuotr.

Rygoje (Latvija) vykusiame kovų sporto renginyje „KOK 129 World Series“ netrūko dramatiškų įvykių. Daug diskusijų sukėlė MMA BUSHIDO titulinė kova tarp Ragnerso Dzigurso ir Vitoldo Jagėlo, o vakaro pabaigoje dėmesio centre atsidūrė ir viešas buvusio pasaulio bokso čempiono Mairio Briedžio bei Kristapo Zučio konfliktas.

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R. Dzigurso ir V. Jagėlo kova vyko dėl čempiono titulo svorio kategorijoje iki 77 kg, tačiau R. Dzigursas per oficialų svėrimą nepasiekė reikiamo svorio. Nepaisant to, abiem kovotojams susitarus, dvikova įvyko.

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Keturių teisėjų vertinimai pasiskirstė po lygiai: du pergalę skyrė R. Dzigursui, o kiti du – V. Jagelo. Taigi nė vienas kovotojas nesulaukė teisėjų daugumos palaikymo.

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Siekdama išsklaidyti abejones, organizacija kreipėsi į nepriklausomus MMA ekspertus, kurie iš naujo įvertino kovą. Jų vertinimu, pirmąjį raundą 10:9 laimėjo R. Dzigursas, antrasis baigėsi lygiosiomis 10:10, o trečiajame 10:9 pranašesnis buvo V. Jagelo.

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Organizacija priminė, kad pagal MMA teisėjavimo kriterijus svarbiausi yra tikslūs akcentuoti smūgiai ir imtynių veiksmai, įskaitant parvertimus.

Po šio vertinimo paskelbta, kad čempiono titulas lieka laisvas.

Tauras Balsys pralaimėjo Jaroslavui Rezerbergui, o Kamilė Kuktelionytė vienbalsiu teisėjų sprendimu pralaimėjo prieš Beatrisę Rozentalę.

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Tuo metu kitoje „KOK 129“ vakaro dalyje dėmesį prikaustė K. Zučio ir M. Briedžio konfliktas. K. Zutis pagal MMA taisykles kovojo su britu Clarku Morrisu ir šventė greitą pergalę – dvikova baigėsi vos po 48 sekundžių. Vis dėlto didžiausia vakaro intriga prasidėjo po šios kovos, kai į ringą atėjo M. Briedis ir viešai iškvietė K. Zutį į dvikovą. Buvęs pasaulio bokso čempionas neslėpė, kad jų nesutarimai kaupėsi jau kelerius metus.

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„Šis individas jau ketverius metus man gadina nervus, jis pažadino miegantį ugnikalnį. Niekada nemaniau, kad pats ateisiu į ringą, bet pažiūrėsime, ką šis kalbėtojas ir šoumenas sugeba padaryti ringe“, – pareiškė M. Briedis.

Jis taip pat aštriai kritikavo ankstesnius K. Zučio varžovus ir abejojo paties kovotojo gebėjimais.

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„Matome, kad jis daug kalba, bet mažai daro. Jo akyse daug baimės, galiu pasakyti iš karto“, – teigė M. Briedis.

K. Zutis taip pat nevengė aštrių žodžių, nors pripažino boksininko pasiekimus.

„Jis gyvenime yra nevykėlis, paskutinis velnias, bet bokse – daugkartinis pasaulio čempionas“, – apie M. Briedį sakė K. Zutis.

Kovotojas pripažino, kad galima dvikova su M. Briedžiu būtų rimtas iššūkis, tačiau pažadėjo atiduoti visas jėgas.

„Aš jums pažadu, prisiekiu, kad padarysiu viską, kas mano galioje. Man patinka būti autsaideriu“, – pareiškė K. Zutis.

Pranešama, kad kova turėtų įvykti kitų metų kovo 20 dieną „Xiaomi“ arenoje. 

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