Monfilso karjera baigėsi anksčiau, nei planuota – Svitolina po skyrybų prabilo apie asmenines priežastis

Apie asmeninio gyvenimo pokyčius E. Svitolina pirmadienį pranešė socialiniuose tinkluose, paskelbdama apie penkerius metus trukusios santuokos pabaigą. Iš pradžių ji teigė, kad sprendimui įtakos turėjo ir emocinis bei psichologinis Rusijos karo Ukrainoje poveikis. Vis dėlto vėliau ukrainietė paaiškino, kad išsiskyrimo priežastys buvo sudėtingesnės. Antradienį E. Svitolina patikslino ir G. Monfilso ankstyvo pasitraukimo iš teniso aplinkybes.
„Ne visada įmanoma viename įraše paaiškinti viską, kas slypi už tokių asmeniškų ir sunkių sprendimų. Tiesą sakant, kai kurie dalykai yra pernelyg asmeniški, kad juos viešintume. Tokia buvo ir tebėra mano pozicija kalbant apie mūsų santuokos pabaigą. Tačiau, kaip kai kurie iš jūsų pastebėjo, Gaelio karjera netikėtai baigėsi po to, kai jis, atsižvelgdamas į mūsų situaciją, nusprendė sustoti“, – rašė tenisininkė.
Ji taip pat užstojo buvusį vyrą, kuris sulaukė kritikos dėl sprendimo pasitraukti.
„Deja, jam teko išgirsti daug kaltinimų, kurių jis nenusipelnė, todėl kartu paskelbėme pareiškimą“, – pridūrė E. Svitolina.
Ukrainietė pabrėžė, kad karas jos šalyje buvo tik viena iš priežasčių, paskatinusių permąstyti savo gyvenimą ir ateitį.
„Kai daugiau nei ketverius su puse metų gyveni karo realybėje, išgyveni daugybę skirtingų situacijų, emocijų ir sunkių akimirkų, natūraliai pradedi kitaip žvelgti į gyvenimą. Galiausiai supratau, kad nebenoriu gyventi taip, kad nebūčiau iš tikrųjų laiminga. Ir patikėkite, priimti šį sprendimą buvo be galo sunku“, – atviravo E. Svitolina.
32-ejų tenisininkė taip pat teigė ir toliau mylinti bei gerbianti G. Monfilsą, tačiau kai kurios jų išsiskyrimo aplinkybės liks privačios.
Buvusi šeštoji pasaulio raketė G. Monfilsas per karjerą laimėjo 13 ATP vienetų turnyrų. Pernai jis paskelbė, kad 2026-ųjų sezonas jam bus paskutinis. Šią savaitę prancūzas taip pat turėjo žaisti Liono ATP 250 turnyre, tačiau pasitraukė dėl asmeninių priežasčių. Paskutiniu jo profesionaliu maču tapo rugsėjo 3 dieną „US Open“ antrajame rate patirtas pralaimėjimas Learneriui Tienui.
Tuo metu E. Svitolina šiuo metu užima šeštąją vietą pasaulio reitinge ir išgyvena vieną geriausių sezonų karjeroje. Praėjusių metų pabaigoje ji buvo padariusi pertrauką, kad atsigautų po perdegimo.
E. Svitolina ir G. Monfilsas susituokė 2021 metų liepą. 2022-ųjų spalį porai gimė dukra Skai. Šių metų rugpjūtį abu tenisininkai kartu pasiekė „US Open“ mišrių dvejetų varžybų pusfinalį. Pirmadienį paskelbtame pareiškime E. Svitolina pabrėžė, kad nors jų santuoka baigiasi, jie ir toliau kartu rūpinsis dukra.
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