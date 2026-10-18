Auger-Aliassime priverstas stabdyti sezoną – viltys patekti į „ATP Finals“ blėsta

Šanchajaus ATP 1000 turnyre pasaulio penktoji raketė susižeidė per aštuntfinalio mačą su norvegu Casperu Ruudu. Pirmajame sete, rezultatui esant 2:5, kanadietis pajuto kelio skausmą ir nusprendė nebetęsti susitikimo. Prieš tai F. Auger-Aliassime Šanchajuje įveikė Camilo Ugo Carabelli ir Pablo Carreno Bustą, abiem atvejais kovą laimėdamas po trijų setų.
Apie sprendimą pasitraukti iš artimiausių turnyrų 26-erių tenisininkas pranešė socialiniuose tinkluose.
„Po šios savaitės pradžioje Šanchajuje vykusiame mače patirtos kelio traumos mano komanda ir aš nusprendėme, kad artimiausias dvi savaites nedalyvausiu varžybose. Deja, dėl to turėsiu praleisti Briuselio ir Bazelio turnyrus. Abu juos esu laimėjęs, žaisti ten man visada labai patikdavo.Dabar visas dėmesys skiriamas reabilitacijai ir sunkiam darbui, kad kuo greičiau galėčiau grįžti į kortą. Ačiū visiems už nuolatinį palaikymą“, – rašė F. Auger-Aliassime.
🇨🇦 Felix Auger-Aliassime announces he will miss upcoming ATP events in Brussels & Basel (both events he has won before) over the next couple of weeks because of the ongoing knee injury he suffered in Shanghai #ATP— John Horn (@SportsHorn) October 17, 2026
Kanadietis per karjerą yra iškovojęs devynis ATP turnyrų titulus. Du iš jų laimėti Bazelyje, kur kanadietis triumfavo 2022 ir 2023 metais, o 2025-aisiais jis laimėjo ir Briuselio turnyrą. Šiemet F. Auger-Aliassime nugalėjo Monpeljė varžybose ir iškovojo kol kas vienintelį sezono titulą.
2026-ieji jam buvo reikšmingi ir dėl kitų pasiekimų – kanadietis pirmą kartą karjeroje pakilo į ketvirtąją ATP reitingo vietą bei pasiekė 300-ąją pergalę profesionalų ture.
Vis dėlto traumos padariniai gali būti itin skaudūs. Praleidęs artimiausius turnyrus F. Auger-Aliassime smarkiai sumažins savo galimybes patekti į ATP sezono finalinį turnyrą Turine.
Tarp artimiausių jo konkurentų yra Tommy Paulas ir Tayloras Fritzas, žaisiantys Lione. Už jų rikiuojasi Novakas Djokovičius, kuris gavo vardinį kvietimą į Bazelio turnyrą ir taip pat tikisi pagerinti savo poziciją.
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