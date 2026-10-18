Cole’as ir „Armani Olimpia“ iškovojo įtikinamą pergalę prieš Neapolio ekipą

Eurolygos klubas išvykoje 98:82 (18:25, 23:13, 25:23, 32:21) nugalėjo Neapolio „Napoli“ (3/1).
Milano klubas prasčiau pradėjo rungtynes, bet vis tiek laimėjo pirmąją mačo pusę (41:38), o antroje jau diktavo savo sąlygas.
Buvęs Vilniaus „Ryto“ gynėjas R.J.Cole’as per 25 minutes surinko 21 tašką (7/11 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 4/4 baudų metimų), 2 atkovotus ir perimtą kamuollį, 4 rezultatyvius perdavimus, pražangą ir 24 naudingumo balus.
21 tašką prie pergalės pridėjo ir Garrisonas Mathewsas (5/8 tritaškių), 14 – Ousmane’as Diopas (4/4 dvitaškių, 5 atk. kam.), po 11 – Leandro Bolmaro ir buvęs žalgirietis Mosesas Wrightas.
Šeimininkams 17 taškų surinko Markelas Brownas (4/6 tritaškių), 12 – Jeffas Dowtinas, po 10 – Jackas White’as (5 atk. kam.) ir Jahmi’usas Ramsey.
Milano klubas ketvirtadienį Eurolygos fronte sulauks svečių iš Ispanijos – atvyksta Barselonos „Barcelona“.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.