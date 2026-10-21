10 tūkst. dolerių bauda – dar ne blogiausia: Jasudavicius grėsė kur kas griežtesnė bausmė

Visi trys teisėjai pergalę J. Jasudavicius skyrė rezultatu 29:28. Ši pergalė kilstelėjo lietuvių kilmės kovotoją į trečiąją reitingo vietą ir priartino ją prie galimybės kovoti dėl čempionės diržo.
Pati J. Jasudavicius pripažino, kad prieš akistatą buvo daug kalbama apie tai, jog šios kovos nugalėtoja gali tapti pagrindine pretendente į titulinę dvikovą. Vis dėlto kanadietė norėtų, kad jos pasirodymas būtų buvęs dar įtikinamesnis.
„Visi sakė, kad ši kova turėjo nulemti, kas kita kovos dėl diržo, todėl statymai buvo labai aukšti. Tikrai norėčiau, kad būčiau kovojusi atviriau ir galbūt pasiekusi pergalę anksčiau laiko arba padariusi daugiau žalos varžovei. Nuolat bandžiau užbaigti kovą anksčiau, tačiau vis tiek norėčiau, kad būčiau padariusi šiek tiek daugiau“, – Arieliui Helwani pasakojo kovotoja.
J. Jasudavicius viliasi, kad jau sausio 30 dieną Toronte jai pavyks susikauti su pasaulio čempione brazile Natalia Silva. Pasak kanadietės, tokia galimybė atrodo reali, nes pati N. Silva po pastarosios kovos taip pat išreiškė norą dažniau žengti į narvą.
„Iškart po kovos Natalia pasakė, kad nori išlikti aktyvi. Sausio mėnesio planas atrodo tinkamas mums abiem. Kaskart pamačiusi UFC vadovus, sakydavau: „Ei, ei, pirmyn! Mes turime priešistorę!“ Išdėsčiau jiems visus argumentus, kad tai įstrigtų jų galvose, ir tikiuosi, kad tai virs realybe. Jie šypsojosi ir sakė, kad atvyksime į Torontą. Jų reakcija iš tiesų teikė daug vilčių“, – pasakojo J. Jasudavicius.
Kovotoja taip pat išskyrė išskirtinį N. Silvos judėjimą, kuris, jos nuomone, yra vienas didžiausių brazilės pranašumų.
„Natalia spardo ir bėga. Žmonės neįvertina, kaip gerai ji juda. Ji yra geriausia pasaulyje, kai kalbama apie tokio tipo judėjimą. Pralaimėti žmogui, kuris, atrodo, tavęs iš tikrųjų nenugali, o tiesiog pats nepralaimi, yra labai varginantis jausmas. Už tokio judėjimo slypi tam tikras planas, todėl susidoroti su tuo nėra lengva. Tačiau suprasti šį stilių – jau pusė darbo, ir manau, kad dabar tai sugebu“, – aiškino kanadietė.
J. Jasudavicius taip pat prisiminė nemalonų incidentą po vienos ankstesnių kovų. Manitobos komisija jai skyrė 10 tūkst. JAV dolerių baudą, apkaltinusi kovotoją tuo, kad per dvikovą jos burnoje buvo kramtomas tabakas, nors pati sportininkė tikina, kad tiesiog kramtė gumą.
„Man skyrė 10 tūkst. dolerių baudą, tačiau tuo viskas nesibaigė. Man pasakė, kad tai geriausias įmanomas variantas, nes priešingu atveju galėtų mane diskvalifikuoti šešiems mėnesiams arba suspenduoti neribotam laikui. Beveik atrodė, kad 10 tūkst. dolerių bauda buvo dovana, nes pasekmės galėjo būti gerokai skaudesnės“, – teigė kovotoja.
Anot J. Jasudavicius, UFC kovotojų sveikatos ir saugumo klausimais besirūpinantis Jeffas Novitzky šią komisijos sankciją įvertino kaip labai neįprastą. Pasak kanadietės, UFC atstovai ketino susisiekti su komisija ir pabandyti susigrąžinti bent dalį sumokėtos baudos.
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