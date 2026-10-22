Tolordava pasitinka antrąjį iššūkį UEFA Konferencijų lygoje prieš „Brann“: „Stengsimės pasinaudoti jų silpnybėmis“

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Praėjusią savaitę UEFA Konferencijų lygoje debiutavęs „Kauno Žalgiris“ išvykoje rezultatu 0:4 nusileido „Brighton“ klubui. Šiandien kauniečių laukia naujas iššūkis namuose.
Prieš rungtynes kauniečių komandos treneris Željko Sopičius teigė, kad Dariaus ir Girėno stadione tikisi sulaukti maždaug 5000 sirgalių.
„Tačiau turime gerai pasirodyti – tik tokiu atveju į stadioną ateis vis daugiau žmonių. Tai – viskas, ką su komanda galime padaryti šiuo metu“, – sakė jis.
Anot Ž. Sopičiaus, varžovų komanda tokiuose turnyruose turi daugiau patirties, tačiau žaisdamas savo stadione, „Kauno Žalgiris“ padarys viską, kad pasiektų gerą rezultatą.
„Mes nesame didelis klubas, kuriame dirbtų 150 ar 200 žmonių. Mus supa nedidelė komanda žmonių, kurie kasdien padeda mums dirbti geriau ir sunkiau, pasirūpina, kad turėtume viską, ko reikia pasirengti tokioms rungtynėms. Esame tarsi viena didelė šeima, kuriai svarbiausia, kad visi būtų laimingi. Šiuo metu mes tokie ir esame“, – sakė treneris.
Savo ruožtu Antonas Tolordava teigė, kad „Brann“ – gana gerai organizuota komanda, bet, kaip ir kiekvienas klubas, turi savo stipriąsias ir silpnąsias puses.
„Mes pasistengsime pasinaudoti jų silpnybėmis ir pasiekti mums geriausią rezultatą“, – sakė jis.
Daugiau nei 100 metų istoriją turintis Norvegijos „Brann“ klubas įkurtas Bergene. Tai – vienas populiariausių Norvegijos futbolo klubų. Klubas netgi dažnai vadinamas „Bergeno pasididžiavimu“ ir turi itin ištikimą sirgalių bendruomenę, išsiskiriančią ypatingu palaikymu visoje Norvegijoje
Nors „Brann“ nėra tituluočiausias Norvegijos klubas, jis jau daugelį metų laikomas vienu iš šalies futbolo flagmanų. Paskutinį kartą Norvegijos čempionais „Brann“ tapo 2007 metais, o per visą klubo istoriją šį titulą jiems yra pavykę pasiekti 3 kartus.
Be to, pastaraisiais metais klubas išgyvena pakilimą. 2023 ir 2024 m. Norvegijos čempionate „Brann“ užėmė 2-ąsias vietas.
Tarp svarbiausių dabartinės komandos žaidėjų minimas Bård Finne, Noah Jean Holm, Kristian Eriksen ir Kristall Máni Ingason.
Įdomu tai, kad šioje komandoje kadaise yra žaidę ir lietuviai! 2000-2001 m. čia žaidė Tomas Ražanauskas, o 2011 m. – ir Tadas Labukas.
Nuo 19.15 val. per TV6 šį vakarą stebėkite specialią laidą „KELIAS EUROPOJE: „FK Kauno Žalgiris“, o iškart po to jūsų laukia UEFA Konferencijų lygos rungtynės. „Kauno Žalgiris“ – „Brann“.
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