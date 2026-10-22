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Masiulis: apie „Žalgirio“ problemas ir Evanso bei Williamso-Gosso situacijas

2026-10-22 10:36 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-10-22 10:36
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Kauno „Žalgiris“ Eurolygoje sieks atsitiesti po dviem pralaimėjimais pažymėtos dvigubos savaitės.

T.Masiulis apžvelgė aktualijas (BNS nuotr.)

Kauno „Žalgiris“ Eurolygoje sieks atsitiesti po dviem pralaimėjimais pažymėtos dvigubos savaitės.

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Artimiausias varžovas – penktadienį į svečius atvykstantis Vilerbano ASVEL.

Kaip ir žalgiriečiai, Tony Parkerio auklėtiniai laimėjo du iš šešių pirmųjų mačų bei tikisi pagerinti savo pozicijas.

Vis dėlto „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Tomas Masiulis buvo susikoncentravęs į savą kiemą, pripažino, kad žaidimas netenkina ir apžvelgė šviežiausias naujienas.

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„Visų pirma, reikia pradėti nuo mūsų pačių, ne apie varžovą. Nedemonstruojame tokio žaidimo, kokio iš mūsų tikimasi ir patys tai suprantame. Turime būti kantresni, daugiau dalintis kamuoliu puolime, surasti savo žmones, ieškoti savo žaidimo. Nuo to reikia pradėti.

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Šnekant apie varžovus – žaidžia aukštu tempu, fiziška komanda, daug meta tritaškių, turi daug derinių metikams, Millsui. Laukia sunkus varžovas“, – teigė strategas.

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– Trečiadienį pasirodė pranešimų, kad Keenanas Evansas grįžta į „Žalgirį“, o Nigelo Williamso-Gosso trauma gali mėnesiui išvesti jį iš rikiuotės. Galite tai patvirtinti?

– Turime tuos žaidėjus, kuriuos turime šiuo momentu ir koncentruojuosi į rungtynes su šitais žaidėjais. Kitų naujienų neturiu. Negaliu pasakyti apie tai, Evanso atveju.

Nigelui darys tyrimus. Žurnalistai apie tuos terminus žino daugiau, nei aš. Ką man daktarai sako – bus atliekami papildomi tyrimai ir bus aiškiau, tiek galiu pasakyti.

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– Jei N.Williamso-Gosso nebūtų mėnesį, kaip treneris, norėtumėte papildymo ir ar į tą vietą tiktų K.Evansas?

– Visi mato, kad stringame toje pozicijoje. Kažkokio papildymo – visada, norėtųsi, kad ir kitiems žaidėjams būtų lengviau. Šiai dienai, koncentruojamės į rytojaus rungtynes ir ta tema daug diskutuoti nenorėčiau.

– ASVEL yra tarp daugiausiai taškų praleidžiančių Eurolygos komandų. Kur yra jų silpnosios vietos?

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– Visų pirma, jie daug taškų įmeta ir praleidžia, nes žaidžia aukštu tempu. Daugiau atakų, nori greitai mesti tritaškius, patys bėga labai greitai.

Puolime, mes turime susikurti patys. Stringame susikuriant progas, kartais nežinome, ką žaidžiame, ne visi žaidėjai žaidžia tą patį, čia prarandame nemažai atakų. Turime būti kantresni, bandyti ieškoti persvaros greitame puolime, o nesigavus – įžaisti kamuolį ir žaisti kantriau. Tos kantrybės mums neretai trūksta.

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– „Žalgiris“ dvitaškius meta prasčiausiai Eurolygoje ir yra tarp dažniausiai klystančių komandų. Čia ir yra tos kantrybės pasekmė?

– Nežinau, gal ta metimų selekcija. Buvo ir metimų, kuriuos turėtume įmesti, nepataikėme, tai nepataikėme. Negali nieko kaltinti, bet normalu, kad norime dvitaškius mesti geresniu procentu – taškų įmesi daugiau.

Klaidos, vėl, nemažai yra sunkiai paaiškinamų, kai išmetame kamuolį į užribį, norėdami dideliam žmogui paduoti. Daugiau susižaidimo, daugiau žinojimo kiekvieno komandos draugo stiprių savybių. Aišku, gal kai kurie žaidėjai žaidžia ne savo pozicijose, tai kažko smarkiai iš jų reikalauti yra sudėtinga. Tos klaidos taip ir susideda.

 

 

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