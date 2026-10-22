„Man Utd“ kapitonas po Čempionų lygoje patirtos nesėkmės sukritikavo Carricko taktiką

„Trenerių štabas nusprendė netaikyti asmeninio spaudimo, o tai reiškia, kai bandai perimti kamuolį, kartais atsiranda laisvų zonų už nugaros. Jei tokioms komandoms kaip „Como“ suteiki erdvės, jos įgauna vis daugiau pasitikėjimo.
Kartais esant spaudimui turi būti drąsesnis. Privalai rizikuoti taikydamas aukštą spaudimą ir taip apsunkinti varžovams gyvenimą“, – po rungtynių bendraudamas su žurnalistu pareiškė portugalas.
B. Fernandesas sužaidus kiek daugiau nei valandą šiame susitikime buvo pakeistas, vietoje jo aikštėje pasirodė Joshua Zirkzee.
Priminsime, jog „Raudonieji velniai“ nelaimėjo paskutinių septynerių savo žaistų rungtynių visuose turnyruose.
Tai taip pat buvo antrasis Anglijos klubo patirtas pralaimėjimas Čempionų lygoje per tris sužaistus susitikimus, vienintelė pergalė buvo iškovota prieš Valdo Dambrausko treniruojamą Baku„Sabah“.
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