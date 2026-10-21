„Inter“ nepaisant raudonos kortelės nugalėjo „Shakhtar“ ir iškovojo pirmą pergalę UEFA Čempionų lygoje

Dviem pralaimėjimais sezoną pradėję Italijos atstovai 1:0 palaužė Donetsko „Shakhtar“ komandą.
Šiose rungtynėse „Inter“ lengva nebuvo. Susikurti didesnių progų jie per pirmąjį kėlinį nesugebėjo ir pranašumo neįgijo.
Negana to, po pertraukos jie liko dešimtyje. Alessandro Bastoni per dvi minutes gavo dvi geltonas korteles ir paliko savo ekipą žaisti dešimtyje.
Būtent tuomet „Inter“ sugebėjo pelnyti pergalingą įvartį. Savo komandai pergalę išplėšė Carlosas Augusto.
Po trijų turų „Inter“ savo sąskaitoje turi 3 taškus.
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