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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

„Real“ užtikrintai žygiuoja UEFA Čempionų lygoje – nugalėtas „RB Leipzig“

2026-10-21 23:56 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-21 23:56
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UEFA Čempionų lygoje tęsiasi Madrido „Real“ komandos pergalių serija: ispanai laimėjo jau trečiąsias rungtynes.

Rungtynių akimirka | EPA / JUANJO MARTIN nuotr.

UEFA Čempionų lygoje tęsiasi Madrido „Real“ komandos pergalių serija: ispanai laimėjo jau trečiąsias rungtynes.

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Vis dar Čempionų lygoje neklumpanti Ispanijos sostinės komanda namuose 4:1 susitvarkė su „RB Leipzig“ klubu.

Pirmajame kėlinyje kiek pavojingesni buvo „Real“ atstovai, kurie jo pabaigoje sugebėjo pelnyti įvartį. Vartininkui nesugebėjus sustabdyti smūgio, pirmasis prie kamuolio suskubo ir iš arti į tuščius vartus jį pasiuntė Bernardo Silva.

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Po pertraukos „Real“ padvigubino savo pranašumą. Šį kartą įvartis buvo pelnytas iš dar artimesnės distancijos, kai Arda Guleras kamuolį į vartus pasiuntė jau būdamas ant vartų linijos.

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Be savo įvarčio neliko ir Kylianas Mbappe, kuris įsuko kamuolį į tolimąjį vartų kampą. Tiesa, netrukus įvarčiu atsakė ir Tidiamas Gomisas.Rezultatyvią dvikovos pabaigą užbaigė trijų įvarčių pranašumą savo komandai sugrąžinęs Yanas Diomande.

Po pergalės „Real“ (9 taškai) išlieka tarp penkių čempionų lygos komandų, kurios dar neprarado nė taško.  

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