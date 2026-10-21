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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

„Manchester United“ patyrė triuškinamą nesėkmę Italijoje prieš „Como“

2026-10-21 21:41 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-21 21:41
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Tęsiasi UEFA Čempionų lygos kovos, kuriose ir toliau savo žaidimo neranda „Manchester United“ komanda patyrusi skaudų pralaimėjimą.

Rungtynių akimirka | EPA nuotr.

Tęsiasi UEFA Čempionų lygos kovos, kuriose ir toliau savo žaidimo neranda „Manchester United“ komanda patyrusi skaudų pralaimėjimą.

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Trečiajame Čempionų lygos grupės etapo ture „Manchester United“ teko nuryti karčią piliulę. Jie išvykoje net 1:4 pralaimėjo „Como“ komandai.

Cesco Fabregaso auklėtiniai į priekį įsiveržė jau antrąją minutę. Nico Pazas puikiai susitvarkė su kamuolio ir įspūdingu šūviu pasiuntė jį į tolimąjį vartų kampą.

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Po pertraukos svečių situaciją vis prastėjo. Vos prasidėjus kėliniui vėl krito greitas įvartis į jų vartus. Šį kartą greitoje atakoje nepriekaištingai viską užbaigė Anastasiosas Douvikas.

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Triuškinimą pradėjo Nico Pazas. Grubiai suklydus savo aikštės pusėje jis pats perėmė kamuolį, nusivarė jį iki varžovų baudos aikštelės bei pasiuntė į vartų tinklą.

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Ketvirtąjį įvartį pridėjo Jacobo Ramonas. Jis atsidūręs baudos aikštelėje tiksliai smūgiavo galva.

Vienintelį savo įvartį „United“ pelnė jau per pridėtą laiką, kai Joshua Zirkzee atsilaisvino nuo gynėjo ir likęs vienas prieš vartininką neklydo.

Po trijų turų „Manchester United“ savo sąskaitoje turi 3 taškus. Jie nelaimėjo jau 7 rungtynių iš eilės.

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