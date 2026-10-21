Tragedija kultūrizmo varžybose: jaunavedys mirė prieš pat savo 34-ąjį gimtadienį

Lenkų kilmės sportininkas dalyvavo vos antrajame savo kultūrizmo turnyre. Nelaimė įvyko Telforde vykusiame PCA Didžiosios Britanijos čempionato finale, kai M. Chmura atliko savo pasirodymą.
Apie sportininko mirtį pranešė varžybas organizuojanti Fizikinės kultūros asociacija (PCA), išreiškusi „gilų liūdesį“. Pranešama, kad po incidento, kuris apibūdintas kaip itin sukrečiantis, kultūristui pagalba buvo suteikta tiesiai ant scenos. Vėliau jis sraigtasparniu nugabentas į ligoninę, tačiau medikams jo gyvybės išgelbėti nepavyko.
Mirties priežastis kol kas neatskleidžiama.
Prieš vos dvi savaites M. Chmura debiutavo pirmosiose savo varžybose ir jose užėmė antrąją vietą.
Sportininkas vos prieš du mėnesius atšoko vestuves su žmona Patrycja.
Po vyro mirties našlė kreipėsi į visuomenę ir perspėjo dėl internete platinamo lėšų rinkimo. Ji pabrėžė neturinti nieko bendro su šia iniciatyva ir nesuteikusi leidimo rinkti pinigus jos ar šeimos vardu.
„Niekada nenorėčiau, kad žmonės prarastų sunkiai uždirbtus pinigus, bandydami mums padėti tokiu sunkiu metu“, – rašė P. Chmura.
Ji taip pat pripažino išgyvenanti itin skausmingą laikotarpį ir kol kas neturinti nei žodžių, nei jėgų plačiau kalbėti apie netektį.
M. Chmuros mirtis – jau antra skaudi žinia kultūrizmo pasaulyje per kelias dienas. Spalio 15 dieną mirė 40-metė Marianne von Gierke, dukart dalyvavusi prestižinėse „Mr. Olympia“ varžybose.
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