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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

„Bayern“ ir „Arsenal“ dvikova Čempionų lygoje: rezultatyvios lygiosios Miunchene

2026-10-21 23:55 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-21 23:55
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UEFA Čempionų lygoje įvyko intriguojančios rungtynės tarp stipriausių praėjusio sezono Anglijos ir Vokietijos komandų.

UEFA Čempionų lygoje įvyko intriguojančios rungtynės tarp stipriausių praėjusio sezono Anglijos ir Vokietijos komandų.

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Miunchene į dvikovą stojo vietos „Bayern“ ir Londono „Arsenal“ komandos. Rungtynės baigėsi lygiosiomis 2:2.

Jau rungtynių pradžioje „Arsenal“ turėjo atlikti priverstinį keitimą. Atlikdamas perdavimą komandos draugui susižeidė ir aikštę turėjo palikti vienas komandos lyderių Bukayo Saka.

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Jį pakeitė Eberechi Eze ir būtent jis tapo pirmojo įvarčio autoriumi. Po puikaus Martino Odegaardo perdavimo, jis iš aštraus kampo sugebėjo surasti vartų tinklą. Sulaukęs palankaus VAR sprendimo jis galėjo džiaugtis savo įvarčiu.

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Dar puikesniu perdavimu atsakė Harry Kane`as. Jis išvedė Alphonso Daviesą į pasimatymą prieš vartininką ir kanadietis neklysdamas lygino rezultatą.

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Po pertraukos H. Kane`as gavo progą pasižymėti pats. Po jo smūgio varžovų gynėjui kamuolys pataikė į ranką ir buvo skirtas 11 m. baudinys. Jį anglas užtikrintai realizavo ir išvedė Miuncheno komandą į priekį.

Iki pagrindinio laiko pabaigos likus mažiau nei 10 minučių „Arsenal“ atstatė lygybę. Sužaidus sienelę Declanas Rice`as įkirto į baudos aikštelę ir iš ten surado tolimąjį vartų kampą.

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Nelaimėjusi „Arsenal“ nutraukė savo 14 iš eilės laimėtų rungtynių seriją lygos etape.

Pirmus taškus praradęs „Arsenal“ turi 7 taškus, o „Bayern“ sąskaitoje – 5 taškai.

 

Rungtynių eiga:
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Startinės sudėtys:

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Įdomūs faktai prieš rungtynes:

• Po pirmų dviejų turų  „Arsenal“ turi 6 taškus, o „Bayern“ - 4.

• „Opta“ superkompiuteris favoritu laiko „Bayern“ ir jiems duoda 46,4% pergalei.

• Londono atstovai pralaimėjo daugiau nei pusę savo žaistų rungtynių su  „Bayern“- 8 iš 15.

• „Arsenal“ laimėjo jau 14 iš eilės Čempionų lygos grupės etapo rungtynių.

• Šį sezoną  „Arsenal“ išprovokavo jau 25 varžovų klaidas, iš kurių 9 baigėsi smūgiais.

• Harry Kane`as įvarčiu pasižymėjo jau 9 iš eilės Čempionų lygos rungtynėse.

Trenerių komentarai:

„Šiandien mūsų treneris negali dalyvauti spaudos konferencijoje dėl ligos, bet tai nekeičia sitaucijos. Svarbiausia žaisti gerą, komandišką futbolą. Varžovai laimėjo savo lygą, turi stiprią sudėtį. Viską lems tai, kurie norės geriau ir kurie parodys geriausią savo versiją. Džiaugiuosi, kad pavyko grįžti po ilgos traumos ir mėgaujuosi kiekviena akimirka aikštėje.“

Serge`as Gnabry, „Bayern“ komandos puolėjas

„Pasižiūrėkite į jų sudėtį, kokį startinį vienuoliktuką jie gali išrikiuoti, kaip puikiai jie yra treniruojami ir kokį pasitikėjimą savimi jie spinduliuoja kiekvieną akimirką. Tuomet pridedame individualų meistriškumą, leidžiantį susikurti momentus, kuriuose matome kuriamas progas ir įvarčius. Su tokiu oponentu šiandien susitinkame ir stosime jiems į kovą kovodami dėl pergalės.“

Mikelis Arteta, „Arsenal“ komandos vyriausias treneris

Komandų formos:

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