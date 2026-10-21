„Bayern“ ir „Arsenal“ dvikova Čempionų lygoje: rezultatyvios lygiosios Miunchene

Miunchene į dvikovą stojo vietos „Bayern“ ir Londono „Arsenal“ komandos. Rungtynės baigėsi lygiosiomis 2:2.
Jau rungtynių pradžioje „Arsenal“ turėjo atlikti priverstinį keitimą. Atlikdamas perdavimą komandos draugui susižeidė ir aikštę turėjo palikti vienas komandos lyderių Bukayo Saka.
Jį pakeitė Eberechi Eze ir būtent jis tapo pirmojo įvarčio autoriumi. Po puikaus Martino Odegaardo perdavimo, jis iš aštraus kampo sugebėjo surasti vartų tinklą. Sulaukęs palankaus VAR sprendimo jis galėjo džiaugtis savo įvarčiu.
Dar puikesniu perdavimu atsakė Harry Kane`as. Jis išvedė Alphonso Daviesą į pasimatymą prieš vartininką ir kanadietis neklysdamas lygino rezultatą.
Po pertraukos H. Kane`as gavo progą pasižymėti pats. Po jo smūgio varžovų gynėjui kamuolys pataikė į ranką ir buvo skirtas 11 m. baudinys. Jį anglas užtikrintai realizavo ir išvedė Miuncheno komandą į priekį.
Iki pagrindinio laiko pabaigos likus mažiau nei 10 minučių „Arsenal“ atstatė lygybę. Sužaidus sienelę Declanas Rice`as įkirto į baudos aikštelę ir iš ten surado tolimąjį vartų kampą.
Nelaimėjusi „Arsenal“ nutraukė savo 14 iš eilės laimėtų rungtynių seriją lygos etape.
Pirmus taškus praradęs „Arsenal“ turi 7 taškus, o „Bayern“ sąskaitoje – 5 taškai.
Po J. Timberio smūgio komandą gelbėja M. Neueris.
„Arsenal“ pavyksta išlyginti rezultatą. Declanas Rice`as įkirto į baudos aikštelę ir iššovė į oponentų vartus taip, kad M. Neueris komandos neišgelbėjo.
Luiso Diazo pavojingą smūgį atremia D. Raya.
Proga K. Laimeriui, bet jis nepataiko į vartų plotą.
H. Kane`as stoja prie 11 m. žymos ir neklysta. Puikiai suklaidinęs vartininką, jis siunčia kamuolį į kitą kampą nei šoka vartininkas.
Už žaidimą ranka skiriamas 11 m. baudinys į „Arsenal“vartus.
Savo komandą jau gelbėja Davidas Raya taip pat atremdamas varžovų smūgį galva.
Manuelis Neueris gelbėja savo komandą. Jis sugeba ant vartų linijos sustabdyti oponentų smūgį po kampinio.
Prasidėjo antrasis rungtynių kėlinys.
Pirmasis kėlinys baigėsi. Po jo rezultatas lygus.
Proga šeimininkams, bet H. Kane`o smūgis puikiai blokuojamas.
„Bayern“ lygina rezultatą. A. Daviesas gauna fantastišką Harry Kane`o perdavimą ir pabėgęs prieš vartininką užtikrintai jį nuginkluoja.
Antrasis „Bayern“ smūgis, kuris yra itin netikslus.
„Arsenal“ pavyko pasiųsti kamuolį į vartus, ir nors iš pradžių po keitimo į aikštę žengusio E. Eze tikslus smūgis atšauktas dėl nuošalės, po VAR peržiūros jis buvo įskaitytas!
Į oponentų atakas Miuncheno atstovai atsako Alphonso Davieso prasiveržimu, kurį paskutiniu momentu neutralizuoja gynėjas.
Londono ekipa aktyviau pradėjo rungtynes, bet jie sulaukė blogų naujienų - atlikdamas perdavimą traumą patyrė Bukayo Saka.
Rungtynės prasidėjo!
Įdomūs faktai prieš rungtynes:
• Po pirmų dviejų turų „Arsenal“ turi 6 taškus, o „Bayern“ - 4.
• „Opta“ superkompiuteris favoritu laiko „Bayern“ ir jiems duoda 46,4% pergalei.
• Londono atstovai pralaimėjo daugiau nei pusę savo žaistų rungtynių su „Bayern“- 8 iš 15.
• „Arsenal“ laimėjo jau 14 iš eilės Čempionų lygos grupės etapo rungtynių.
• Šį sezoną „Arsenal“ išprovokavo jau 25 varžovų klaidas, iš kurių 9 baigėsi smūgiais.
• Harry Kane`as įvarčiu pasižymėjo jau 9 iš eilės Čempionų lygos rungtynėse.
Trenerių komentarai:
„Šiandien mūsų treneris negali dalyvauti spaudos konferencijoje dėl ligos, bet tai nekeičia sitaucijos. Svarbiausia žaisti gerą, komandišką futbolą. Varžovai laimėjo savo lygą, turi stiprią sudėtį. Viską lems tai, kurie norės geriau ir kurie parodys geriausią savo versiją. Džiaugiuosi, kad pavyko grįžti po ilgos traumos ir mėgaujuosi kiekviena akimirka aikštėje.“
Serge`as Gnabry, „Bayern“ komandos puolėjas
„Pasižiūrėkite į jų sudėtį, kokį startinį vienuoliktuką jie gali išrikiuoti, kaip puikiai jie yra treniruojami ir kokį pasitikėjimą savimi jie spinduliuoja kiekvieną akimirką. Tuomet pridedame individualų meistriškumą, leidžiantį susikurti momentus, kuriuose matome kuriamas progas ir įvarčius. Su tokiu oponentu šiandien susitinkame ir stosime jiems į kovą kovodami dėl pergalės.“
Mikelis Arteta, „Arsenal“ komandos vyriausias treneris
Komandų formos:
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Rungtynės baigėsi. Užfiksuotos lygiosios.