„Milan“ ir „Bayer“ sutriuškino varžovus UEFA Europos lygoje

„Milan“ klubas antrajame ture nepaliko vilčių „Salzburg“ klubui. Varžovai išvykoje sutriuškinti 4:0.
Nugalėtojų gretose fantastišką pasirodymą surengė Alphadjo Cisse. Jis pelnė „hat-tricką“. Įdomu, jog puolėją pakeitęs Goncalo Ramosas pridėjo paskutinį savo komandos įvartį.
„Milan“ šią dvikovą baigė be vieno žaidėjo. Iš aikštės 83-ąją minutę buvo išvytas Filippo Terracciano.
Identišką rezultatą užfiksavo ir Lėverkuzeno „Bayer“. Ji nepasigailėjo varžovų iš Lenkijos „Lech“, laimėdama dvikovą 4:0.
Du įvarčiai krito po 11 m. baudinių, kuriuos realizavo Patrikas Schickas, o iš žaidimo pasižymėjo Malikas Tillmanas ir Ibrahimas Maza.
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