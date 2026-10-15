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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Europos lyga

„Milan“ ir „Bayer“ sutriuškino varžovus UEFA Europos lygoje

2026-10-15 22:17 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-15 22:17
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UEFA Europos lygoje įspūdingas pergales iškovojo Vokietijos bei Italijos komandos.

Rungtynių akimirka | EPA nuotr.

UEFA Europos lygoje įspūdingas pergales iškovojo Vokietijos bei Italijos komandos.

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„Milan“ klubas antrajame ture nepaliko vilčių „Salzburg“ klubui. Varžovai išvykoje sutriuškinti 4:0.

Nugalėtojų gretose fantastišką pasirodymą surengė Alphadjo Cisse. Jis pelnė „hat-tricką“. Įdomu, jog puolėją pakeitęs Goncalo Ramosas pridėjo paskutinį savo komandos įvartį.

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„Milan“ šią dvikovą baigė be vieno žaidėjo. Iš aikštės 83-ąją minutę buvo išvytas Filippo Terracciano.

Identišką rezultatą užfiksavo ir Lėverkuzeno „Bayer“. Ji nepasigailėjo varžovų iš Lenkijos „Lech“, laimėdama dvikovą 4:0.

Du įvarčiai krito po 11 m. baudinių, kuriuos realizavo Patrikas Schickas, o iš žaidimo pasižymėjo Malikas Tillmanas ir Ibrahimas Maza.

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