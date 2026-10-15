Anglijos klubų sunkumai Europos lygoje: „Crystal Palace“ suklupo prieš „Lyon“, „Sunderland“ pergalę išplėšė paskutinėmis minutėmis

Intriguojančioje akistatoje pralaimėjimą patyrė Londono „Crystal Palace“. Ji išvykoje 2:3 pralaimėjo „Lyon“ klubui.
Prancūzai jau per pirmąjį kėlinį įgijo dviejų įvarčių pranašumą. Įvarčius pelnė Corentinas Tolisso ir Ernestas Nuamah.
Po pertraukos Yememy Pinosugrąžino Londono ekipą į žaidimą. Visgi, Pavelas Šulcas sugrąžino dviejų įvarčių pranašumą, kurio jau nepanaikino Daichi Kamados įvartis.
Nelengvą pergalę šventė „Sunderland“. Ji išvykoje 2:1 palaužė „Torreense“.
Antroje portugalų lygoje žaidžiantis klubas nustebino varžovus Volnei įvarčiu pirmajame kėlinyje. „Sunderland“ rezultatą išlyginti pavyko tik 67-ąją minutę, po Juleso Ahoka įvarčio.
Pergalę anglai išplėšė tik per pridėtą laiką, kai įvartį pelnė Noah Sadiki.
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