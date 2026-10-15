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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Europos lyga

Anglijos klubų sunkumai Europos lygoje: „Crystal Palace“ suklupo prieš „Lyon“, „Sunderland“ pergalę išplėšė paskutinėmis minutėmis

2026-10-15 22:08 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-15 22:08
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Sužaistas antrasis UEFA Europos lygos turas, kuriame aikštėje pasirodė ir du Anglijos „Premier“ lygos klubai.

Rungtynių akimirka | EPA nuotr.

Sužaistas antrasis UEFA Europos lygos turas, kuriame aikštėje pasirodė ir du Anglijos „Premier“ lygos klubai.

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Intriguojančioje akistatoje pralaimėjimą patyrė Londono „Crystal Palace“. Ji išvykoje 2:3 pralaimėjo „Lyon“ klubui.

Prancūzai jau per pirmąjį kėlinį įgijo dviejų įvarčių pranašumą. Įvarčius pelnė Corentinas Tolisso ir Ernestas Nuamah.

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Po pertraukos Yememy Pinosugrąžino Londono ekipą į žaidimą. Visgi, Pavelas Šulcas sugrąžino dviejų įvarčių pranašumą, kurio jau nepanaikino Daichi Kamados įvartis.

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Nelengvą pergalę šventė „Sunderland“. Ji išvykoje 2:1 palaužė „Torreense“.

Antroje portugalų lygoje žaidžiantis klubas nustebino varžovus Volnei įvarčiu pirmajame kėlinyje. „Sunderland“ rezultatą išlyginti pavyko tik 67-ąją minutę, po Juleso Ahoka įvarčio.

Pergalę anglai išplėšė tik per pridėtą laiką, kai įvartį pelnė Noah Sadiki.  

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